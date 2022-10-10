Вранці 10 жовтня три крилаті ракети РФ порушили повітряний простір Молдови.
Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.
Посла РФ у Молдові Олега Васнєцова вже викликали на розмову з приводу цього інциденту.
"Республіка Молдова вважає цей інцидент надзвичайно серйозним і сумним, і, безперечно, він викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим", - заявив дипломат.
Попеску уточнив, що Молдова найрішучіше засуджує порушення її повітряного простору та уточнює, що ракети зайшли у повітряний простір його країни під час масованої ракетної атаки на Україну.
"Ми засуджуємо продовження агресії Росії проти України", - додав він.
Масовані ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня
Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Львівській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Київській та інших - ворог здійснює масовану атаку на Україну.
Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".