Російського посла вже викликали на розмову щодо цього інциденту

Вранці 10 жовтня три крилаті ракети РФ порушили повітряний простір Молдови.

Про це заявив міністр закордонних справ Молдови Ніку Попеску.

Посла РФ у Молдові Олега Васнєцова вже викликали на розмову з приводу цього інциденту.

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"Республіка Молдова вважає цей інцидент надзвичайно серйозним і сумним, і, безперечно, він викликає додаткову напруженість. Порушення нашого національного повітряного простору є абсолютно неприпустимим", - заявив дипломат.

Попеску уточнив, що Молдова найрішучіше засуджує порушення її повітряного простору та уточнює, що ракети зайшли у повітряний простір його країни під час масованої ракетної атаки на Україну.

"Ми засуджуємо продовження агресії Росії проти України", - додав він.

Масовані ракетні удари Росії по Україні 10 жовтня

Як повідомляв УНІАН, зранку сьогодні, 10 жовтня, вибухи лунають одразу у кількох областях, зокрема у Львівській, Харківській, Кіровоградській, Миколаївській, Полтавській, Тернопільській, Київській та інших - ворог здійснює масовану атаку на Україну.

Коментуючи ракетний удар РФ, президент України Володимир Зеленський заявив про загиблих і постраждалих людей: "229-й день повномасштабної війни. 229-й день нас намагаються знищити і стерти з лиця землі".

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