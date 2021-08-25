З голодом можуть зіткнутися близько 14 мільйонів чоловік.

В Організації Об'єднаної Націй передрекли кризу в захопленому талібами Афганістані. Жителі країни можуть зіткнутися з голодом й там буквально настане "пекло на землі".

Про це повідомляє Reuters.

За словами виконавчого директора Всесвітньої продовольчої програми ООН Девіда Бізлі, з голодом можуть зіткнутися близько 14 мільйонів афганців.

"Якщо становище в країні погіршиться, для афганців настане "пекло на землі", - попередив представник ООН.

Читайте такожЛідери країн G7 назвали умови визнання легітимності уряду АфганістануПри цьому він вказав, що передумов до виникнення кризи кілька – посуха, яка вже триває не перший рік, конфлікти та спад в економіці, а також COVID-19. Бізлі вказав, що для запобігання такій ситуації необхідно не менше 200 мільйонів доларів вже до вересня.

Представник ООН сподівається, що США, Катар та інші арабські країни Перської затоки виділять необхідні кошти.

Талібан захопив владу в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі та столиці - Кабула.

Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.

Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів в Таджикистан. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Угруповання Талібан 19 серпня проголосила нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.

Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.

19 серпня Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану.

25 серпня стало відомо, що Світовий банк припинив фінансування проектів в Афганістані.

Автор: Анастасія Горбачова