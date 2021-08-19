ЗМІ повідомляють, що США також заморозили міжнародні резерви Афганістану, що зберігаються на американських банківських рахунках.

Міжнародний валютний фонд призупинив допомогу Афганістану.

Про це повідомив в Twitter спікер МВФ Джеррі Райс.

"Як і завжди, МВФ керується поглядами міжнародного співтовариства. Наразі у міжнародного співтовариства немає ясності щодо визнання влади в Афганістані, внаслідок чого країна не може отримати доступ до спеціальних прав запозичення або інших ресурсів МВФ", - написав він.

Таким чином, Афганістан не отримає від Фонду 460 мільйонів доларів фінансової допомоги.

Як повідомляють американські ЗМІ, США також заморозили міжнародні резерви Афганістану, що зберігаються на американських банківських рахунках, заблокувавши доступ талібів до мільярдів доларів. За деякими даними, резерви країни станом на квітень місяць становили 9,4 мільярда доларів.

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Захоплення Талібаном влади в Афганістані

15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула. Того ж дня афганський президент Ашраф Гані подав у відставку і втік з країни. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.

Представники "Талібану" мають намір оголосити про створення ісламського емірату Афганістан.

Автор: Денис Прядко