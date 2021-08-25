Світовий банк припинив фінансування проектів у Афганістані після захоплення "Талібаном" влади в країні.
Як повідомляє BBC, у Світовому банку занепокоєні перспективами розвитку країни після приходу до влади талібів, особливо стосовно жінок.
"Ми призупинили виплати нашої діяльності в Афганістані, і ми уважно відстежуємо та оцінюємо ситуацію відповідно до наших внутрішніх політик та процедур", - сказав представник Світового банку.
В організації додали, що тісно консультуватися з міжнародною спільнотою та партнерами щодо можливості продовжувати працювати, щоб зберегти важко здобуті успіхи в сфері розвитку, і підтримувати людей в Афганістані.
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Як зазначає BBC, з 2002 року Світовий банк виділив понад 5,3 млрд доларів на проекти реконструкції та розвитку в Афганістані. Рішення про призупинення виплат Афганістану - останній фінансовий удар для нового уряду країни.
Минулого тижня фінансування Афганістану припинив Міжнародний валютний фонд, а адміністрація президента США Джо Байдена заморозила активи центрального банку Афганістану, які знаходяться у США.
Талібан захопив владу в Афганістані
- 15 серпня таліби заявили про захоплення всієї території Афганістану, в тому числі і столиці - Кабула.
- Міністр внутрішніх справ Афганістану Абдул Сатар Мірзаквал у відеозверненні заявив, що столицю передадуть талібам мирно.
- Стало також відомо, що представники "Талібану" в президентському палаці в Кабулі обговорять підготовку до зміни влади. Також 15 серпня президент Афганістану Ашраф Гані подав у відставку і вилетів до Таджикистану. 18 серпня стало відомо, що Гані зі своєю сім'єю знаходиться в Об'єднаних Арабських Еміратах.
- Угруповання Талібан 19 серпня проголосило нову державу на підконтрольній їй території – Ісламський Емірат Афганістан.
- Представники Талібану оголосили в країні загальну амністію і заявили, що мають намір підтримувати мирні відносини з усіма країнами. Вони також пообіцяли, що жінкам будуть надані права, але "в рамках ісламу". Проте прихід талібів до влади спровокував паніку і втечу людей з країни. Багато хто пам'ятає жорстоке правління Талібану в дев'яностих, коли в суспільстві діяв вкрай жорсткий режим шаріату.
- Україна раніше евакуювала з Афганістану 79 громадян з шести країн - України, Афганістану, Білорусі, Нідерландів, Хорватії та Таджикистану. 22 серпня військово-транспортним літаком Іл-76МД були евакуйовані ще 83 особи, в тому числі 31 українець. Станом на 23 серпня в Афганістані ще залишається близько 50 українських громадян. Цього дня третій український літак встиг вилетіти перед припиненням усіх рейсів з аеропорту Кабула, забравши з країни понад 100 людей.