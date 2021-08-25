З 2002 року Світовий банк виділив понад 5,3 млрд доларів на проекти реконструкції та розвитку в Афганістані.

Світовий банк припинив фінансування проектів у Афганістані після захоплення "Талібаном" влади в країні.

Як повідомляє BBC, у Світовому банку занепокоєні перспективами розвитку країни після приходу до влади талібів, особливо стосовно жінок.

"Ми призупинили виплати нашої діяльності в Афганістані, і ми уважно відстежуємо та оцінюємо ситуацію відповідно до наших внутрішніх політик та процедур", - сказав представник Світового банку.

В організації додали, що тісно консультуватися з міжнародною спільнотою та партнерами щодо можливості продовжувати працювати, щоб зберегти важко здобуті успіхи в сфері розвитку, і підтримувати людей в Афганістані.

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Як зазначає BBC, з 2002 року Світовий банк виділив понад 5,3 млрд доларів на проекти реконструкції та розвитку в Афганістані. Рішення про призупинення виплат Афганістану - останній фінансовий удар для нового уряду країни.

Минулого тижня фінансування Афганістану припинив Міжнародний валютний фонд, а адміністрація президента США Джо Байдена заморозила активи центрального банку Афганістану, які знаходяться у США.

Талібан захопив владу в Афганістані

Автор: Олександр Топчій