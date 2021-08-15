США терміново евакуює своє посольство з Кабула.

Бойовики радикального руху "Талібан" захопили стратегічно важливе місто Джелалабад в Афганістані та увійшли до Кабулу.

Про це повідомляє Reuters.

Зазначається, що взяття Джелалабаду послідувало за захопленням талібами північного міста Мазарі-Шаріф пізно в суботу.

"Наразі в Джелалабаді не відбувається зіткнень, тому що губернатор здався талібам. Рішення про вхід талібів було єдиним способом врятувати життя мирних мешканців", - сказав чиновник із Джелалабаду.

Ще один посадовець зі служби безпеки в Джелалабаді розповів, що таліби погодилися надати безпечний коридор для виходу урядовців та сил безпеки з міста.

Захоплення Джелалабаду дає бойовикам "Талібану" контроль над дорогою, що веде до пакистанського міста Пешавар.

Міністерство внутрішніх справ Афганістану повідомило, що таліби входять до Кабулу з усіх боків. Адміністрація президента Афганістану стверджує, що Кабул не піддавався нападу і ситуація в місті наразі під контролем.

Лідери політичного крила талібів заявили про готовність припинити наступ, якщо їм мирно здадуть Кабул. Незабаром президент Афганістану, як передає телеканал Al Arabiya, заявив, що в найближчі години складе з себе повноваження.

За їхніми даними, передача влади в Афганістані відбудеться 15 серпня в президентському палаці в Кабулі.

У зв'язку з цим США терміново евакуює своє посольство з Кабула.

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Позиція Байдена і США щодо виведення військ з Афганістану

Раніше президент США Джозеф Байден сказав, що не шкодує про своє рішення вивести військовий контингент з Афганістану. Американський лідер зазначив, що за ці 20 років Вашингтон витратив більше трильйона доларів і втратив тисячі військовослужбовців.

Вашингтон завершить виведення своїх військ з Афганістану вже цього місяця при обіцянці "Талібану" запобігти участі Афганістану в міжнародному тероризмі. Ісламістський рух обіцяв не атакувати іноземні сили при їх виведенні, але не погодився на припинення вогню на адресу урядових сил.

В результаті за останні дні таліби взяли під свій контроль значну частину Афганістану. Генеральний секретар ООН Антоніу Гутерріш закликав бойовиків припинити наступ.

Що таке "Талібан"?

"Талібан" - це ісламістський рух, що з'явився в Афганістані в 1994 році серед пуштунів. Він керував країною з 1996 по 2001 рік, а також регіоном Вазірістан на півночі Пакистану з 2004 року.

Після терактів 11 вересня 2001 року США почали контртерористичну операцію і за підтримки Північного альянсу скинули режим "Талібану". Ті пішли в підпілля і частково відступили в сусідній Пакистан.

У 2003 році Рада Безпеки ООН визнала талібів терористичною організацією.

Джо Байден ще під час своєї передвиборчої кампанії обіцяв завершити "вічні війни" США, згадуючи й операцію в Афганістані. До кінця серпня Штати збираються повністю вивести свої війська з країни.

Автори: Денис Прядко, Лідія Селезньова