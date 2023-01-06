У Москві раптово спалахнула одна з будівель Міністерства закордонних справ Російської Федерації. Попередньо повідомляється, що можливою причиною загоряння могло стати коротке замикання.
"В одному з корпусів будівлі МЗС у технічному приміщенні спрацювала пожежна сигналізація. Можлива причина - коротке замикання. Працюють співробітники МНС. Постраждалих немає", - повідомила у своєму Telegram-каналі представник МЗС Росії Марія Захарова.
При цьому вона спростувала інформацію російських ЗМІ про загоряння "в робочих приміщеннях".
"Інформація про те, що "мало місце загоряння в робочих приміщеннях" не відповідає дійсності. Йдеться про підвальні поверхи", – підсумувала речник МЗС РФ.
Пожежі в Росії - що відомо
У Російській Федерації майже кожен день щось раптово спалахує. Найчастіше загоряння призводять до масштабних руйнувань. .
Так, 18 грудня 2022 року в Бєлгороді прогриміла серія вибухів. Місцеві ЗМІ повідомили про роботу системи ППО. При цьому в деяких будинках вибило скло, а також місцеві жителі повідомили про пожежу.
2023 рік теж почався не дуже добре. 5 січня в Санкт-Петербурзі на Пулковському шосе загорілося понад 400 квадратних метрів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ".