У російському Санкт-Петербурзі на Пулковському шосе горить понад 400 квадратних метрів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ".
Як повідомляє телеграм-канал "Mash на мийці", вирує сильна пожежа, здіймається стовп диму. Також місцеві пабліки поширили відео з місця події.
За попередньою інформацією, в момент загоряння в будівлі перебували люди. Станом на 13:30 за київським часом відомо про двох загиблих. Пожежу ліквідовують сім одиниць пожежної техніки та 32 людини особового складу.
Пожежі в Росії
ЗМІ майже щодня пишуть про масштабні пожежі в Росії, часто – з наслідками у вигляді сильних руйнувань та людських жертв.
Так, серед останніх "вогняних" НП у РФ - загоряння на військовому об'єкті в Новому Осколі Білгородської області. За інформацією очевидців, було чутно вибухи, схожі на детонацію боєприпасів.
18 грудня у Бєлгороді пролунала серія вибухів. РосЗМІ одразу почали писати про те, що над містом працює система ППО. Повідомлялося, що в деяких будинках повибивало шибки, було видно дим і пожежу.