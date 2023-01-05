На місці пожежі виявлено тіла двох загиблих.

У російському Санкт-Петербурзі на Пулковському шосе горить понад 400 квадратних метрів у виробничому приміщенні компанії "Білорусь МТЗ".

Як повідомляє телеграм-канал "Mash на мийці", вирує сильна пожежа, здіймається стовп диму. Також місцеві пабліки поширили відео з місця події.

За попередньою інформацією, в момент загоряння в будівлі перебували люди. Станом на 13:30 за київським часом відомо про двох загиблих. Пожежу ліквідовують сім одиниць пожежної техніки та 32 людини особового складу.

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Пожежі в Росії

ЗМІ майже щодня пишуть про масштабні пожежі в Росії, часто – з наслідками у вигляді сильних руйнувань та людських жертв.

Так, серед останніх "вогняних" НП у РФ - загоряння на військовому об'єкті в Новому Осколі Білгородської області. За інформацією очевидців, було чутно вибухи, схожі на детонацію боєприпасів.

18 грудня у Бєлгороді пролунала серія вибухів. РосЗМІ одразу почали писати про те, що над містом працює система ППО. Повідомлялося, що в деяких будинках повибивало шибки, було видно дим і пожежу.

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