Вже відомо про щонайменше одного постраждалого.

В Росії знову спалахнула масштабна пожежа. Цього разу в Іркутській області палає установка на нафтогазоконденсатному родовищі.

Як повідомляють російські ЗМІ та Телеграм-канали, зайнялася установка Марківського нафтоконденсатного родовища. Площа займання - близько тисячі квадратних метрів. На місці працюють екстрені служби.

На кадрах з місця події видно, що пожежа досить масштабна. Займання видно у радіусі кількох кілометрів. Причини пожежі наразі невідомі.

Відео дня

За даними місцевої влади, постраждала мінімум одна людина. Пожежі присвоєно третій ранг складності.

Пожежі в Росії в грудні 2022

8 грудня в Білгородській області сталася сильна пожежа на території селища Яковлеве. Одні ЗМІ з посиланням на місцевих жителів написали, що перед пожежею пролунав звук, схожий на вибух. Інші прямо заявили про "приліт". На відео з місця події було видно стовп чорного диму. Окремо варто зазначити, що Яковлеве — це не прикордонна територія. Селище розташоване на півночі Бєлгородської області.

9 грудня у великому торговельному комплексі "Мегахімки", розташованому на Ленінградському шосе, біля межі Москви й Московської області, сталася масштабна пожежа. Її площа склала 7 тисяч кв.м, їй була присвоєна найвища категорія складності. Одна людина загинула.

Того ж дня, вранці 9 грудня, загорівся шинний комбінат у російському Барнаулі.

Ранок 12 грудня 2022 року в Росії розпочався з масштабної пожежі. У підмосковній Балашисі загорівся торговельний центр "Стройпарк".

Наступного дня на території російського заводу "Зірка" у Санкт-Петербурзі спалахнула масштабна пожежа. На цьому заводі виробляються двигуни для ВМФ РФ, а також генератори і електропідстанції.

Сьогодні в російському Бєлгороді пролунала серія вибухів. РосЗМІ одразу почали писати про те, що над містом працює система ППО.

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