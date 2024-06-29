Санції спрямовані на вирішення проблеми їхнього обходу.

Рада Європейського Союзу у суботу, 29 червня, ухвалила нові обмежувальні заходи, спрямовані проти білоруської економіки, з огляду на участь режиму цієї країни в незаконній, неспровокованій і невиправданій агресивній війні Росії проти України. Про це повідомляє пресслужба Ради.

Зазначається, що ці комплексні заходи спрямовані на віддзеркалення кількох обмежувальних заходів, які вже діють проти Росії, і таким чином вирішують проблему обходу, яка виникає внаслідок високого ступеня інтеграції, що існує між російською та білоруською економіками. При цьому запроваджені заходи торкнуться різних галузей білоруської економіки.

Торгівля

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Рада ЄС продовжує заборону на експорт товарів і технологій подвійного/передового призначення, а також запроваджує подальші обмеження на експорт товарів, які можуть сприяти збільшенню промислового потенціалу Білорусі.

Подальші обмеження також вводяться на експорт до Білорусі товарів і технологій морського судноплавства, а також предметів розкоші.

Що стосується імпорту, буде заборонено прямо чи опосередковано імпортувати, купувати чи передавати, зокрема, золото та алмази з Білорусі, а також гелій, вугілля та мінеральні продукти, включаючи сиру нафту. Останній захід буде доповнено новою забороною на експорт товарів і технологій, придатних для використання в нафтопереробці та скрапленні природного газу.

Послуги

Рада забороняє надавати певні послуги Білорусі, її уряду, державним органам, корпораціям чи агентствам, а також будь-якій фізичній чи юридичній особі, яка діє від імені чи за їхньою вказівкою:

бухгалтерські послуги, аудиторські послуги, включаючи державний аудит, податкові консультаційні послуги, консультаційні послуги з питань бізнесу та управління та послуги зі зв’язків із громадськістю;

архітектурні та інженерні послуги, а також консультаційні послуги з ІТ та юридичні консультації;

послуги з реклами, дослідження ринку та опитування громадської думки, а також послуги з тестування продукції та технічної перевірки.

Транспорт

Рада розширює заборону на перевезення вантажів автомобільним транспортом по території ЄС на причепах і напівпричепах, зареєстрованих у Білорусі, у тому числі на вантажівках, зареєстрованих за межами Білорусі.

Щоб мінімізувати ризик обходу, операторам ЄС, які належать на 25% або більше білоруській фізичній або юридичній особі, має бути заборонено ставати автотранспортним підприємством або перевозити товари автомобільним транспортом в Євросоюзі, в тому числі транзитом.

Антиобхід

Рішення вимагає від експортерів ЄС включити до своїх майбутніх контрактів так звану "статтю про заборону Білорусі", за допомогою якої вони договірно забороняють реекспорт до Білорусі або реекспорт для використання в Білорусі чутливих товарів і технологій, бойових товарів, вогнепальної зброї та боєприпасів.

Щоб мінімізувати ризик обходу, ЄС заборонить транзит через територію Білорусі товарів і технологій подвійного призначення, товарів і технологій, які можуть сприяти військово-технологічному зміцненню Білорусі або розвитку її сектору оборони і безпеки, товари, які могли б сприяти збільшенню промислових потужностей Білорусі, товари та технології для використання в авіаційній чи космічній промисловості, а також зброї, що експортується з ЄС.

Крім того, щоб допомогти протистояти реекспорту військових товарів, знайдених в Україні або критичних для розвитку російських військових систем, було вирішено, що оператори ЄС, які продають такі бойові товари третім країнам, повинні запровадити механізми належної обачності, здатні виявляти та оцінкювати ризики реекспорту до Росії та знижувати їх.

Нарешті, материнські компанії з ЄС повинні будуть докласти всіх зусиль, щоб гарантувати, що їхні дочірні компанії в третіх країнах не беруть участі в будь-якій діяльності, яка може призвести до результатів, яким намагаються запобігти санкції.

Захист операторів ЄС

Пакет також включає заходи, які дозволяють операторам ЄС вимагати компенсацію за збитки, заподіяні білоруськими фізичними особами та компаніями через застосування санкцій та експропріацію, за умови, що громадянин країни-члена ЄС або відповідна компанія не має ефективного доступу до засобів правового захисту.

Санкції проти Білорусі - останні новини

У березні УНІАН повідомляв, що польсько-білоруський кордон забитий фурами. Завантажені ваговози проїжджали там один за одним.

Водії розповіли, що їдуть перевантажувати товар на фури, які далі прямують до Росії.

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