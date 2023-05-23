ЗМІ відзначають, що цим візитом США хочуть послати Росії сигнал про свою прихильність захисту Фінляндії і всіх країн Північної Європи.

Президент США Джо Байден на початку липня відвідає з візитом Гельсінкі, де пройде саміт США та країн Північної Європи.

Як повідомляє фінське видання Iltalehti з посиланням на джерела, в разі реалізації візит стане історичним: це буде перший раз, коли чинний президент США відвідає Фінляндію, і зустріч не буде безпосередньо пов'язана з відносинами наддержави з Росією.

Візит Байдена до Фінляндії співпаде з початком саміту НАТО у Вільнюсі 11-12 липня. Таким чином можливим часом візиту можуть бути попередні вихідні, тобто 8-9 липня.

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Джерела повідомили Iltalehti, що цим візитом Сполучені Штати хочуть послати Росії сигнал про те, що США віддані захисту Фінляндії і всіх країн Північної Європи.

Фінляндія і війна в Україні

На початку травня Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія і Швеція за підсумками саміту лідерів країн Північної Європи прийняли заяву, в якій заявили про підтримку України на шляху до членства в ЄС і НАТО.

4 квітня Фінляндія офіційно приєдналася до НАТО, ставши 31-ю країною членом Альянсу. Це призвело до збільшення сухопутного кордону РФ з НАТО в два рази.

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