З лютого 2022 року Північні країни Європи надали Україні військової підтримки на загальну суму 4,4 мільярди євро.

Фінляндія, Данія, Ісландія, Норвегія і Швеція зобов'язуються підтримувати шлях України до членства в Європейському Союзі і Організації Північноатлантичного договору (НАТО).

Про це йдеться у спільній заяві за підсумками саміту лідерів країн Північної Європи (президента Фінляндії та прем'єр-міністрів Данії, Ісландії, Норвегії і Швеції) і президента України.

Зокрема, у заяві сказано, що майбутнє України - це євроатлантична родина.

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"Європейський Союз вже визнав європейську перспективу України і надав Україні статус країни-кандидата. Північні країни-члени ЄС рішуче підтримають зусилля України щодо втілення реформ і у виконанні вимог, необхідних для початку переговорів про вступ якомога швидше, очікуючи на звіт Європейської комісії до кінця 2023 року", - йдеться у заяві.

Водночас, у заяві сказано, що Україна має право самостійно обирати засоби для забезпечення власної безпеки.

"У 2008 році на саміті у Бухаресті союзники погодилися, що Україна стане членом НАТО. Політика відчинених дверей НАТО рішуче закріплена у Вашингтонському договорі. У вересні 2022 року Україна офіційно звернулася із запитом про набуття членства в НАТО за прискореною процедурою. Північні країни-члени НАТО продовжать підтримувати Україну на її шляху до майбутнього членства", - наголошується у заяві.

Окремо сказано, що з лютого 2022 року Північні країни Європи надали Україні військової підтримки на загальну суму 4,4 мільярди євро.

Шлях України до НАТО - деталі

28 лютого 2022 року президент Володимир Зеленський підписав заявку на членство України в Європейському Союзі, а 23 червня того ж року Європейська рада надала Україні статус кандидата на членство в ЄС.

Водночас Європейська комісія представила сім рекомендацій, необхідних для збереження Україною статусу країни-кандидата на вступ у ЄС та подальшого переходу до передвступних переговорів про приєднання.

У лютому 2023 року президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що навесні буде представлена усна оцінка щодо виконання Україною цих вимог, а восени - великий письмовий звіт.

30 вересня 2022 року Україна подала заявку на вступ до НАТО у пришвидшеному порядку.

4 квітня 2023 року генеральний секретар Єнс Столтенберг назвав етапи, які сприятимуть набуттю членства України в Альянсі, зазначивши, що передумовою для будь-яких майбутніх переговорів про членство України в Альянсі є перемога у війні з Росією. Також Україна повинна реалізувати реформи. Йдеться про антикорупційні заходи, верховенство права і права меншин.

Своєю чергою глава МЗС Дмитро Кулеба заявив, що Україна очікує від саміту лідерів НАТО, який відбудеться 11-12 липня у Вільнюсі, фіксації рішень про наближення до членства в Альянсі, а не повторення заяв про відкриті двері.

20 квітня Столтенберг під час візиту до Києва заявив, що майбутнє України - це членство в Альянсі, але зараз треба надавати військову підтримку. За його словами, Україна повинна взяти гору у війні з Росією та зберегти державну незалежність і суверенітет.

Колишній прем'єр країни Борис Джонсон заявив, що Україні потрібно дозволити вступити до НАТО, і уряд Великої Британії повинен підтримати її зусилля у цьому напрямку.