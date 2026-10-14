У Кремлі натякнули на можливу зустріч Путіна і Трампа в Китаї

За словами речника російського диктатора, "існує загальне бажання провести таку зустріч".

Зустріч російського диктатора Володимира Путіна та президента США Дональда Трампа на полях саміту Азіатсько-Тихоокеанського економічного співробітництва (АТЕС) у Китаї поки що не узгоджена. Водночас можливість переговорів обговорюватимуть, якщо обидва лідери будуть присутні на заході. Про це заявив речник російського диктатора Дмитро Пєсков, повідомляють рос ЗМІ.

"Якщо вони опиняться разом у Китаї, то, звісно, можна припустити, що така зустріч стане предметом обговорення", - сказав Пєсков.

Коментуючи можливість тристоронньої зустрічі Путіна, Трампа та голови КНР Сі Цзіньпіна, Пєсков заявив, що поки що невідомо, наскільки збігатимуться їхні графіки та які теми можуть бути винесені на обговорення.

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"Існує загальне бажання провести таку зустріч, але ми поки що не знаємо, наскільки збігаються графіки керівників, і, справді, поки що не знаємо, яким може бути порядок денний такої зустрічі, але всі сходяться на думці, що вона була б дуже корисною", - зазначив речник Путіна.

Зазначимо, що Саміт АТЕС 2026 року запланований на 18–19 листопада в місті Шеньчжень (провінція Гуандун, Китай). Очікується, що на ній будуть присутні Дональд Трамп, Сі Цзіньпін та Володимир Путін.

Спілкування Трампа із Путіним

Раніше помічник очільника Кремля Юрій Ушаков розповів про телефонну розмову Володимира Путіна із Дональдом Трампом. Він сказав, що не може навести деталей, втім зазначив, що ніхто з них не хотів першим класти трубку.

Ушаков також розповів, що Трамп "тепло" привітав Путіна з днем народження, яке було 7 жовтня. Тоді вони також обговорили постачання російських нафтових продуктів на ринки США та світу.

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