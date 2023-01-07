Влада Білорусі пояснює своє рішення "розвитком інтелектуального і духовно-морального потенціалу суспільства" і "зменшенням критичної нестачі на внутрішньому ринку продовольчих та інших товарів".

В Білорусі практично узаконили цифрове піратство. Там прийняли закон, який допускає використання в країні фільмів, музики і комп'ютерних програм без згоди їх іноземних правовласників.

Згідно документ, який оприлюднений на національному правовому інтернет-порталі РБ, в країну дозволяється завозити товари без дозволу правовласників з будь-яких країн, а не тільки "недружніх".

Влада Білорусі пояснює своє рішення "розвитком інтелектуального і духовно-морального потенціалу суспільства" і "зменшенням критичної нестачі на внутрішньому ринку продовольчих та інших товарів".

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У статті про іноземні комп'ютерні програми, музику, телепередачі та "аудіовізуальні твори" говориться, що якщо роялті, зараховане на рахунки патентного органу, не буде затребуване протягом трьох років, ці гроші переходять до бюджету Білорусі.

Згідно з новим законом, щоб імпорт таких товарів не вважався злочином, досить включити його до переліку "істотно важливих" для внутрішнього ринку. Закон самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підписав 3 січня.

Санкції проти Білорусі

За сприяння РБ у війні Росії проти України проти Білорусі ввели ряд санкцій. Наприклад, Міністерство торгівлі США запровадило ліцензійні обмеження на поставки товарів від американських постачальників в Росію і Білорусь.

У квітні стало відомо, що американська компанія Marvell припиняє співпрацю з клієнтами з Росії та Білорусі.

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