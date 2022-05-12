Російські контрагенти вже відключені від систем бронювання багатьох міжнародних круїзних компаній.

Кілька найбільших у світі круїзних компаній, серед яких Carnival Cruise Line, Princess Cruises і Costa Cruises, призупинили продажі та нові бронювання для туристів з Росії та Білорусі.

Про це повідомили в Асоціація туроператорів Росії (АТОР).

"Круїзні компанії групи Carnival Corporation призупинили продажі та нові бронювання для російського ринку. Так, наприклад, агенти – партнери Costa Cruises – отримали від оператора повідомлення, що більше не будуть приймати заявки на круїзи від "громадян, які проживають на території Російської Федерації, Республіки Білорусь, а також на території тимчасово окупованих Донецької та Луганської областей України", – йдеться в повідомленні.

Крім того повідомляється, що, згідно з даними з відкритих джерел, раніше в травні аналогічні кроки, але без офіційних повідомлень, зробили також Carnival Cruise Line, Princess Cruises, Cunard Line, Holland America Line Cruises, Regent Seven Seas Cruises і Seabourn Cruise Line.

Компанія Costa Cruises в офіційному повідомленні позначила, що таке рішення пов'язане з санкціями проти РФ з боку низки держав.

Опитані "Вісником АТОР" російські туроператори і агенти, які співпрацювали з Costa Cruises та іншими компаніями, повідомляють, що, коментуючи ситуацію для партнерів, компанія Costa Cruises пояснює таке рішення "фінансовими ризиками".

Згідно з роз'ясненням від компанії, громадянин Росії зможе відправитися в круїз на їхньому лайнері, якщо має як мінімум ВНЖ іншої країни (тобто проживає поза Росією), буде використовувати для оплати банківський рахунок іншої країни і забронює поїздку в іноземному турагентстві.

Також наголошується, що російські контрагенти відключені від систем бронювання багатьох із зазначених міжнародних круїзних компаній, тому не мають можливості відправити в круїз туристів на їхніх лайнерах, оформивши бронювання з РФ. А безпосередньо Costa Cruises з фізособами не працює.

У Costa Cruises, у свою чергу, повідомляють, що існуючі й вже підтверджені бронювання не будуть анульовані, проте в компанії уточнюють, що при їхній реалізації також будуть враховуватися певні не прояснені "особливості санкційного режиму".

"Бронювання для мандрівників, які проживають (тобто фізично знаходяться) в Росії, Білорусі, а також тимчасово окупованих Донецькій і Луганській областях України, є активними, але будуть розглядатися з урахуванням санкційного режиму щодо платежів, повернень грошових коштів та інших питань, що потрапляють під обмеження", – пояснюється у зверненні до російських партнерів.

Як повідомляв УНІАН, раніше турецький представник найбільшого туроператора світу TUI скасував бронювання російських туроператорів у готелях Туреччини.