Обмеження поширюються на добрива та хімікати.

На тлі повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної України Міністерство торгівлі США заявило про те, що для Росії та Білорусі будуть введені ліцензійні обмеження на поставки товарів від американських постачальників.

Про це повідомляє Reuters.

Обмеження поширюються на добрива, трубопровідну арматуру, кулькові підшипники та хімікати.

Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що для товарів, виготовлених за кордоном з використанням американських інструментів, також буде потрібна ліцензія США, в якій американська влада планує відмовити.

Війна проти України: