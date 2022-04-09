На тлі повномасштабного вторгнення Росії на територію незалежної України Міністерство торгівлі США заявило про те, що для Росії та Білорусі будуть введені ліцензійні обмеження на поставки товарів від американських постачальників.
Про це повідомляє Reuters.
Обмеження поширюються на добрива, трубопровідну арматуру, кулькові підшипники та хімікати.
Адміністрація президента США Джо Байдена заявила, що для товарів, виготовлених за кордоном з використанням американських інструментів, також буде потрібна ліцензія США, в якій американська влада планує відмовити.
Війна проти України:
- 24 лютого 2022 року РФ вторглася в незалежну Україну. Почалися обстріли та бомбардування українських міст. Масово гине мирне населення України.
- 27 лютого 2022 року з'явилася інформація про те, що Білорусь може оголосити війну Україні.
- Окупанти масово викрадають сільськогосподарську техніку і матеріали для посівної.
- Станом на 7 квітня 2022 року українські аграрії брали мільярдні кредити, щоб провести посівну в умовах війни.