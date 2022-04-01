Також кіностудія Walt Disney Company із 7 квітня повністю призупиняє прокат своїх фільмів у російських кінотеатрах.

Американська компанія Marvell припиняє співпрацю з клієнтами з Росії та Білорусі.

Про це міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров повідомив у Telegram.

За словами Федорова, американський розробник напівпровідникової продукції компанія Marvell припиняє передачу своєї продукції прямо та опосередковано клієнтам, що перебувають у Росії, Білорусі та на тимчасово окупованих РФ територіях Луганської і Донецької областей.

Зазначається, що низка технологічних компаній призупиняють співпрацю з РФ. Такі компанії як Panduit та її материнська компанія Atlona тимчасово призупинили прийом замовлень і доставку клієнтам у Росію.

Intuit Inc призупинили облікові записи клієнтів із РФ. Це американська компанія, виробник бухгалтерського ПЗ, яке широко використовується малим бізнесом та приватними особами.

Також головна американська міжнародна корпорація Honeywell, що виробляє зброю, космічні системи, автоматичні системи і системи контролю, надає інженерні послуги, призупинила практично всі продажі в РФ.

"Johnson Controls призупинили роботу в РФ. Таким чином, Johnson Controls виконуватиме наявні договірні зобов’язання, наскільки це можливо, й у повній відповідності з санкціями, не приймаючи при цьому нові бізнеси чи замовлення", - йдеться в повідомленні.

Міжнародна пошукова компанія Heidrick & Struggles призупинили всі операції в Росії.

Також всі продажі в РФ призупинила американська транснаціональна корпорація Citrix, що займається розробкою програм для віртуалізації, розбудовою комп'ютерних мереж тощо.

"Кіностудія Walt Disney Company із 7 квітня повністю призупиняє прокат своїх фільмів у російських кінотеатрах. Заборона торкнеться як закордонних проектів студії, зокрема "Смерті на Нілі", так і російських, як-от "Містер Нокаут", - підсумував Федоров.

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