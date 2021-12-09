Голова Міноборони Британії нагадав, що приєднання до НАТО залежить від суверенних держав і членів НАТО, а не від Росії.

Міністр оборони Великої Британії Бен Воллес закликав президента Росії Володимира Путіна відступити від українських кордонів.

Він попередив, що Росія зіткнеться з довгостроковими важкими наслідками, якщо вторгнеться до України, пише Reuters.

"Будь-які дії Росії, спрямовані на загрозу суверенітету України, мали б не тільки тяжкі, але й довготривалі наслідки для Росії", - сказав Воллес.

Він закликав главу Кремля Путіна відмовитися від будь-яких подібних кроків, які, за його словами, можуть спровокувати смертельну війну на кордоні Європи.

"Я б просто закликав його ще раз подумати: я не думаю, що Росія хоче цих наслідків. Я не хочу бачити громадянську війну чи війну на кордоні Європи", – сказав Воллес.

Міністр оборони Британії наголосив, що розмови Москви про те, що НАТО їх оточило є нісенітницею.

"Лише 6% сухопутного кордону Росії межує з країнами НАТО, це важко назвати, що їх оточує НАТО. НАТО - це оборонний альянс - це в наших статутах. Він існує лише для того, щоб захистити себе та своїх членів у разі нападу", - сказав Воллес.

Він підкреслив, що приєднання до НАТО залежить від суверенних держав і членів НАТО, а не від Росії.

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Як повідомляв УНІАН, 1 грудня, президент Російської Федерації Володимир Путін заявив, що хоче отримати від Заходу гарантії невступу України в Організацію Північноатлантичного договору (НАТО).

У відповідь генсек НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія не має права вето і сфери впливу, аби контролювати рішення України про бажання приєднатися до Альянсу. Він підкреслив, що лише Україна і 30 країн-членів вирішуватимуть, коли Україна приєднається до Альянсу.

Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба зазначив, що заклики Путіна про отримання гарантій про невступ України в НАТО є неправомірними. За словами Кулеби, Москва не може перешкодити зближенню України з Альянсом і не має жодного права голосу у відповідних дискусіях.

Натомість міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров заявив, що Столтенберг грає з вогнем, коли говорить, що треті країни не мають права голосу в питанні розширення НАТО. Лавров вважає, що декларація Бухарестського саміту НАТО 2008 року про те, що Україна і Грузія стануть членами Альянсу, це "міна в основу конструкції європейської безпеки".

Можлива ескалація на кордоні: що відомо

Видання Washington Post, посилаючись на заяви своїх анонімних джерел, написало, що Росія відновила нарощування військової сили на кордоні з Україною. Крім того, у соцмережах стали з'являтися відеоролики з ешелонами військової техніки, зокрема танками і ракетами, які перевозять в південні й західні регіони Росії. За даними видання, у США і Європі на це звернули увагу після завершення російсько-білоруських військових навчань "Захід-2021".

У Міністерстві оборони України тоді заперечували розповсюджену виданням The Washington Post інформацію про нарощування Росією військової сили біля українського кордону. Оприлюднені в ЗМІ дані про переміщення військ РФ у Міноборони називають "елементом спеціальних інформаційно-психологічних дій, які по суті є плановими заходами у рамках переміщення військ після завершення навчань".

Пізніше видання Politico оприлюднило свіжі супутникові фотографії, які підтверджують повідомлення про те, що Росія знову зосереджує війська та військову техніку на кордоні з Україною.

Згодом керівник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов в інтерв'ю виданню Military Times повідомив, що Росія сконцентрувала біля кордону з Україною 92 тис. військовослужбовців і готується до вторгнення наприкінці січня – на початку лютого 2022 року. Нещодавно міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба заявив, що Росія розмістила біля кордонів України 115 тисяч військових.

За повідомленням Financial Times, західна розвідка припускає "високу ймовірність дестабілізації" України з боку Росії вже цієї зими.

Москва заперечує звинувачення в підготовці нападу на Україну і навпаки вказує на активізацію сил НАТО біля російських кордонів.

Президент України Володимир Зеленський на прес-конференції 26 листопада висловив думку, що ескалація з боку Росії на кордоні чи з боку підтримуваних нею бойовиків на Донбасі може статися будь-якого дня.

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Автор: Олександр Топчій