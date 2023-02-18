Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс заявляє, що усі винні у цих злочинах будуть нести відповідальність.

Віце-президент Сполучених Штатів Америки Камала Гарріс наголошує, що США офіційно встановили факти скоєння воєнних злочинів Росією у війні проти України.

Про це Гарріс сказала під час виступу на Мюнхенській конференції з безпеки. Вона зазначила, що російські війська скоюють воєнні злочини на території Україні з перших дній війни.

"З перших днів цієї неспровокованої війни ми спостерігаємо, як російські сили скоюють жахливі звірства і воєнні злочини. Їхні дії - це напад на наші спільні цінності і атака на нашу спільну людяність. Нам треба бути чіткими: російські сили скоюють широкомасштабні і систематичні напади на цивільне населення - жахливі вбивства, катування, зґвалтування і депортації. Вбивства у формі страт, побиття і застосування електричного струму", - наголосила Гарріс.

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Віце-президент США сказала, що російська влада примусово депортувала сотні тисяч українців до Росії, у тому числі дітей.

"У справі російських дій в Україні ми вивчили докази, ми знаємо правові стандарти, і немає сумніву, що ці злочини були вчинені проти людства. Сполучені Штати офіційно встановили, що Росія скоює воєнні злочини проти людства. Я і звертаюсь до усіх тих, хто вчинив ці злочини, і до їхніх керівників, які є співучасниками цих злочинів - ви будете притягнуті до відповідальності", - зазначила Гарріс.

Воєнні злочини РФ в Україні

Як повідомляв УНІАН, навесні 2022 року після звільнення Київщини від російських окупантів світ побачив перші докази їхніх воєнних злочинів. Тоді з'явилися кадри з Бучі, де на вулицях лежали тіла людей зі зв'язаними руками. Вони були застрелені російськими солдатами. Як з'ясували журналісти NYT, виконавцями масового вбивства мирних жителів у Бучі були російські десантники з 234-го десантно-штурмового полку під командуванням підполковника Артема Городілова.

Тіла вбитих українців виявляють і на інших звільнених від окупантів територіях України. Так, у Херсонській області у селищі виявлено останки тіл убитих цивільних. При первинному огляді скелетованих трупів виявлено тілесні ушкодження у вигляді переломів кісток черепа.

Посол США із особливих доручень у галузі глобального кримінального правосуддя Бет Ван Шаак заявила, що існує безліч свідчень того, що російські окупаційні війська скоюють систематичні воєнні злочини в кожному регіоні України, який перебуває під їхнім контролем.

За її словами, до цих воєнних злочинів входять навмисні та невиборчі напади на цивільне населення та елементи цивільної інфраструктури, жорстоке поводження з цивільними та військовополоненими і спроби приховати ці злочини, інформація про страти, катування та сексуальне насильство.

За словами міжнародного адвоката в кримінальних справах, британського юриста Вейна Джордаша, деякі російські командири знали про сексуальне насильство своїх підлеглих в Україні, "а в деяких випадках заохочували його або навіть віддавали накази". Згідно з Женевською конвенцією, зґвалтування - військовий злочин.

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