Його підозрюють в ухиленні від санкцій.

ФБР вилучило багато предметів розкоші з двох особняків російського мільярдера Олега Дерипаски в США.

Як повідомляє Bloomberg, майно вилучили в рамках розслідування з приводу можливого ухилення ним від санкцій.

За словами джерел видання, у списку вилученого - суміш різноманітних предметів різної цінності. До рук правоохоронців потрапили півдюжини творів образотворчого мистецтва, сонцезахисні окуляри, похідні черевики, домашнє начиння, фінансові звіти, телефонні рахунки та інші документи. Зокрема, в його особняку у Вашингтоні і таунхаусі в Нью-Йорку знайшли картину Дієго Рів'єри і пару взуття Prada.

Рейд в будинках Дерипаски пройшов ще в жовтні минулого року. Тоді ФБР не повідомило, чому воно конфіскувало ці та інші предмети. Тепер причина цих дій стала ясна.

Тоді прес-секретар Дерипаски відкинула претензії США і припущення про зв'язки з Путіним або про обшуки.

"Жодне розслідування щодо Дерипаски ніколи не наводило жодних доказів на підтримку брехні і безпідставних звинувачень проти нього. Думати, що вилучення бейсболок і взуття в будинках, які навіть не належать Дерипасці, якимось чином зробить цю брехню більш правдоподібною, абсурдно", - коментувала вона.

Сам же Дерипаска під час жовтневих рейдів виступив із заявою, в якій визнав зв'язки з нерухомістю в Нью-Йорку і Вашингтоні, але заявив, що вони належать родичам, і засудив урядове розслідування.

Тепер стало відомо, що обшуки були ключовими кроками зі збору інформації, яка може визначити, чи переміщував Дерипаска гроші в США і як.

За словами федерального прокурора Нью-Йорка Ендрю Адамса, розслідування щодо Дерипаски зараз є частиною справ оперативної групи KleptoCapture. Це окрема одиниця Міністерства юстиції США, заснована в березні 2022 року з метою здійснення санкцій, спрямованих на російських олігархів.

"Оскільки Росія і її агресія тривають, ми стежимо за кожним твором мистецтва і нерухомістю, купленими на брудні гроші", — заявила на недавній прес-конференції заступник генерального прокурора Ліза Монако.

Як писав УНІАН, Дерипаска і контрольовані ним компанії, в тому числі виробник алюмінію "Русал" та EN+ Group, стали мішенню для американської влади після втручання Росії в президентські вибори 2016 року. Вони були серед десятків російських громадян і компаній, щодо яких у 2018 році США ввели санкції за те, що вони сприяли "глобальним зловмисним діям", включно зі вторгнення в Крим у 2014 році.

Дерипаска вів судову боротьбу за скасування санкцій, але його позов був відхилений федеральним суддею у 2021 році, минулого місяця він програв і апеляцію.

Проте Вашингтон зняв санкції з двох його основних компаній: алюмінієвого гіганта "Русал" і групи "EN+ Group", в яку він входить.

Раніше російський олігарх з близького оточення Путіна Олег Дерипаска заявив після промови президента США Джо Байдена у Варшаві, що світ готується до ідеологічної мобілізації та затяжної війни.

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