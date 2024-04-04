На момент убивства жінці з України було 50 років.

Через три роки берлінська поліція розкрила вбивство косметолога з України, перевіривши на ДНК майже 100 осіб.

Як повідомляє Bild, українка на ім'я Оксана Ромберг народилася в Києві, а потім переїхала до Німеччини, де стала відомим косметологом. У 2011 році жінка відкрила свій салон і працювала з багатьма німецькими зірками. До 1 квітня 2021 року, коли українку знайшли мертвою у власній квартирі на заході Берліна. Їй було 50 років.

Тепер, через три роки стало відомо, що поліція арештувала 53-річного чоловіка за підозрою в цьому вбивстві. Злочинець не тільки до смерті побив жінку, а й поглумився над нею за допомогою каміння, і якраз на одному з нього поліція і знайшла сліди ДНК злочинця.

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За даними видання, поліція склала список усіх знайомих Ромберг і почала поступово викликати їх на ДНК-тест. Чоловік, який убив українку, був 91-м у списку. До цього він не перебував на обліку поліції і не скоював злочинів. Він допомагав Ромберг по квартирі і вбив її з метою пограбування.

Вбивства українок у Німеччині

Цей випадок став не першим убивством громадянок України в Німеччині. Так, у березні стало відомо про загибель у цій країні 27-річної біженки з України. Зокрема, 14 березня в місті Хоккенхайм на дамбі річки Рейн знайшли тіло громадянки України. Тоді ЗМІ повідомили, що безвісти зникли новонароджена донька вбитої та її 51-річна матsр. Дитину вдалося розшукати, а ось жінка досі вважається безвісти зниклою.

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