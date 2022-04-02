Вертоліт було збито ракетою в невстановленому місці десь в Луганській області.

ЗСУ вперше у війні з РФ успішно застосували Starstreak, який вражає цілі трьома кінетичними дротиками.

За допомогою Starstreak було збито російський вертоліт Мі-28Н у Луганській області, повідомляє видання The Times.

Ці зенітно-ракетні комплекси прибули в Україну з Великобританії близько тижня тому і вже показують свою ефективність.

Starstreak можуть знищувати гелікоптери та літаки на швидкості 3 махи, тобто втричі більше швидкості звуку. Досі вони не мали реального бойового застосування.

Якщо їх використання стане більш масовим, російській авіації доведеться змінювати свою тактику і підійматися на висоту вище 8 км, що зменшить ефективність їх ударів.

Як повідомляє BBC, британські війська брали їх з собою на війну в Іраку 2003 року, але до пусків проти розгромленої іракської авіації справа тоді так і не дійшла.

Зазначимо, StarStreak, розробка якого компанією Thales Air Defense була завершена в середині 90-х років, має вкрай унікальні характеристики, зовнішній вигляд і навіть принцип дії. Він має характеристики, які знаходяться на кордоні двох типів: ПЗРК і ЗРК ближньої зони. StarStreak може знищувати повітряні цілі на дальності до 7 км, як по висоті, так і по дальності.

Теоретично цю зброю можна використовувати із землі, кораблів та гелікоптерів проти наземних, надводних чи повітряних цілей. Але передусім це протиповітряний комплекс класу "земля-повітря".

Детальніше про цей вид зброї читайте за посиланням.

Як писав УНІАН, Росія за час повномасштабного вторгнення в Україну втратила техніки більш ніж на $10 мільярдів. Міноборони назвало топ-7 найдорожчих екземплярів техніки РФ, втраченої в Україні.

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