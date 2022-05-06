Комплекс вдарив по позиціях російських загарбників, які завзято готували укріплення.

Воїни 53 окремої механізованої бригади імені князя Володимира Мономаха показали дрон-камікадзе Switchblade у дії.

Відео з'явилося у Facebook бригади.

Ефектним відеороликом бригада привітала військове братство з Днем піхоти.

"Кращим вітанням - є результати нашої роботи. Так, за допомогою тактичного ударного безпілотного авіаційного комплексу Switchblade, підбадьорили окупантів, які так завзято готували укріплення", - йдеться у повідомленні.

На кадрах видно, як дрон вдарив поблизу окопів загарбників. Як мінімум двоє окупантів кинулися навтіки.

Як повідомляв УНІАН, 13 квітня стало відомо, що Сполучені Штати Америки нададуть Україні оборонну допомогу ще на 800 млн доларів. У цьому пакеті передбачалося передати Україні 11 гелікоптерів Mi-17, 300 дронів-камікадзе Switchblade, 18 гаубиць і захисне спорядження від хімічних атак, 200 бронетранспортерів M113, 10 контрбатарейних радарів, 500 протитанкових ракет Javelin і 30 тис. наборів бронежилетів і шоломів.

21 квітня президент США Джо Байден оголосив про новий пакет військової допомоги для України. Його розмір становитиме 800 млн доларів.

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