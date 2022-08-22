В очікуванні контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.

Армія США готова укласти контракт на поставку далекобійних і потужних дронів-камікадзе Switchblade 600 для України.

Про це повідомляє Defense News.

До цього Україна отримала кілька одиниць Switchblade 300 меншого радіусу дії і Phoenix Ghost. У зв'язку з наближенням контрнаступу на півдні України саме далекобійні Switchblade 600 можуть зіграти значну роль в нанесенні ударів по російських військах і техніці.

"Ця здатність Switchblade може бути корисною, оскільки українці готують наступ на Херсон і Крим, тому що вони можуть бути запущені за межі досяжності російських систем і завдати шкоди російській інфраструктурі", - пояснив експерт Центру військово-морського флоту США Семюел Бендетт.

Switchblade 600 здатні атакувати цілі на відстані 40 кілометрів і перебувати в повітрі близько 40 хвилин. Поки невідомо, коли вони надійдуть в Україну.

Нагадаємо, раніше повідомлялося наскільки дрони-камікадзе ефективна зброя і як вони працюють.

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