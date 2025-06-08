Схожа тактика може бути використана в разі конфлікту в Тайванській протоці.

Операція "Павутина", під час якої Україна вразила авіабази в глибині Росії, незважаючи на відсутність далекобійних ракет або бомбардувальників, може стати важливим уроком сучасної війни в разі виникнення конфлікту в Тайванській протоці, пише SCMP.

"Цей урок не тільки для Росії. [Такі атаки] можуть легко здійснюватися секретними службами або під час спеціальних військових операцій", - сказав китайський військовий авіаційний аналітик Фу Цяньшао.

Урок для Китаю полягає в тому, що йому потрібно буде захищатися від ворожих сил, які проникають на військові бази таким чином, зазначив він.

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У Китаю також є велика територія і численні військові бази, розташовані на глибині тисяч кілометрів у його "стратегічному тилу". Однак операція "Павутина" показала, що безпілотники можуть ефективно загрожувати таким місцям, зазначає Тімоті Хіт із корпорації Rand.

"Безпілотники можна розміщувати близько до цілі, і від них важко захиститися", - сказав Хіт. - "Це також показало, що в зонах військових дій залишилося мало по-справжньому безпечних місць".

Водночас військовий аналітик із розвідувальної компанії Janes Костас Тігкос сказав, що підхід "Павутини" може бути відтворений у будь-якому майбутньому конфлікті в Тайванській протоці.

При цьому хоча Китай міг би використати аналогічну тактику на Тайвані, "Тайвань може опинитися в кращому становищі для захисту від такого вторгнення, з огляду на менші розміри порівняно з Росією", каже Тігкос.

Водночас Хіт сказав, що Тайвань зіткнеться із серйозними проблемами, намагаючись повторити успіх України в нанесенні ударів по цілях у глибині материкової частини Китаю через складність переміщення бомб через протоку на материк.

Він підкреслює, що Україна і Росія мають великий сухопутний кордон, через який "легше переправляти контрабанду".

Операція "Павутина" - новини

За оцінками німецьких військових, операція "Павутина" пошкодила близько 10% стратегічних бомбардувальників Росії. Було пошкоджено більше десятка літаків - стратегічні бомбардувальники Ту-95 і Ту-22, а також літаки радіолокаційного дозору А-50".

Водночас США вважають, що Росія ще не вичерпала своїх можливостей у відповідь на операцію "Павутина" зі знищення російських бомбардувальників на тилових авіабазах і, імовірно, готує масштабну багатосторонню атаку, що може включати удари ракетами та безпілотниками.

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