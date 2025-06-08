Американські чиновники та дипломати впевнені, що Росія все ще не завершила кампанію ударів у відповідь на зухвалу операцію України.

Сполучені Штати вважають, що Росія ще не вичерпала своїх можливостей у відповідь на операцію "Павутина" зі знищення російських бомбардувальників на тилових авіабазах. Як повідомляє Reuters з посиланням на американських чиновників, Москва, ймовірно, готує масштабну багатосторонню атаку, яка може включати удари ракетами та безпілотниками.

За словами одного з чиновників, відповідь буде асиметричною — тобто її цілі та характер не будуть дзеркальною відповіддю на дії України. Інший американський посадовець заявив, що удар може бути завданий вже найближчими днями, але точний час невідомий.

У п’ятницю Росія вже здійснила масштабний обстріл Києва, який у Міноборони РФ назвали відповіддю на "українські терористичні акти". Втім, у США вважають цей обстріл лише початком більш масштабної кампанії.

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Західні дипломати припускають, що майбутні удари можуть бути спрямовані на символічні цілі в Україні, такі як урядові будівлі або об’єкти Служби безпеки України (СБУ).

"Це буде величезна, жорстока і безжальна атака. Але українці – хоробрі люди", - сказав один з дипломатів.

Експерт Фонду Карнегі Майкл Кофман прогнозує ймовірні атаки на штаб-квартири СБУ або оборонні підприємства, хоча наголошує на обмежених можливостях Росії для ескалації. Кофман каже:

" Найімовірніше, вони спробують завдати удару по штаб-квартирі СБУ або іншим будівлям регіонального управління розвідки... Загалом, можливості Росії суттєво посилити удари порівняно з тим, що вона вже робить – і намагається зробити протягом останнього місяця – досить обмежені".

Операція "Павутина" - останні новини

Як повідомляв УНІАН, президент США Дональд Трамп виправдав терористичні атаки Росії на Україну, заявивши, що це стало відповіддю Москви на українські удари по аеродромах. Водночас він висловив надії, що після таких атак України війна не переросте в ядерний конфлікт.

Натомість президент Володимир Зеленський розповів, що російські водії вантажівок, з яких були запущені дрони, не знали про свою участь у спецоперації. Він також зазначив, що в самій операції використовували виключно зброю українського виробництва.

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