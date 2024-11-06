В американському штаті Джорджія продовжили роботу 15 виборчих дільниць, 12 з них - через російські погрози про замінування.

Про це пише CNN, посилаючись на заяву секретаря штату Бреда Раффенспергера. За його словами, роботі трьох дільниць завадили "звичайні причини", а от в інших існувала загроза вибухів. Він додав, що погрози, схоже, походять з Росії.

"ФБР знає, звідки вони надходять, але ми хочемо переконатися в інтересах громадської безпеки, що це не завадить нікому проголосувати".

Керівник виборчої комісії розповів журналістам про рекордну кількість виборців - понад 5,2 мільйона людей. "У нас ніколи раніше не було такої явки", - додав він.

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Первинний екзит-пол CNN показав, що незалежні виборці Джорджії віддають перевагу колишньому президенту Дональду Трампу, а не Камалі Гарріс. У 2020 році там переміг Джо Байден.

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