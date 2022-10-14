Наголошується, що таке рішення було ухвалено через дані, що надійшли "про плани деяких держав".

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко підтвердив запровадження "контртерористичних заходів" у країні.

Інформацію Лукашенко підтвердив під час саміту СНД в Астані.

"Це давно прописано: у зв'язку з загостренням запровадимо режим підвищеної терористичної небезпеки. Тому ми розпочали процедури з розгортання союзного угруповання військ, основу якого складає, як я вже сказав, армія Білорусі, яка вже доповнюється частинами Російської Федерації. Все за планом", – сказав білоруський диктатор.

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Напередодні міністр закордонних справ Білорусі Володимир Макей повідомив про запровадження в країні режим "контртерористичної" операції. Крім того, білоруський диктатор домовився з Путіним розгорнути спільне угруповання військ для "захисту Союзної держави".

Згодом білоруські ЗМІ з посиланням на анонімні джерела повідомили, що Лукашенко ухвалив рішення про проведення прихованої мобілізації в Білорусі для доукомплектації бойових частин. Офіційного підтвердження наразі немає.

Участь Білорусі у війні Росії проти України

З перших днів повномасштабного вторгнення Лукашенко надав Путіну територію країни як військовий полігон. Саме з Білорусі рушили перші танки окупантів на північ України.

Зараз російські окупанти використовують повітряний простір Білорусі для завдання ракетних ударів по українських містах. 6 жовтня ЗС РФ відновили цю практику вперше з 28 серпня..

Відомо, що Білорусь ремонтує для окупантів розбиту військову техніку, служить "хабом" для перекидання техніки для посилення сил окупантів в Україні, а також дозволила розмістити у себе іранські дрони.

Зазначимо, що станом на 13 жовтня ситуація поблизу північного кордону України контрольована. Водночас для підготовки повторного наступу на Київ з боку Білорусі Росії знадобиться кілька місяців.

На думку аналітиків, загроза з боку Білорусі зберігатиметься до кінця року.

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