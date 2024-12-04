Вона зазначила, що це розглядається як доповнення до інших гарантій безпеки, таких як членство в НАТО.

Міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок не виключає відправки німецьких солдатів в Україну для контролю за дотриманням припинення вогню.

Як пише Welt, Бербок заявила, що можливість міжнародної військової присутності в Україні для забезпечення припинення вогню розглядається як доповнення до інших гарантій безпеки, таких як членство в НАТО.

Відповідаючи на запитання про можливу роль Німеччини в цьому питанні, вона сказала, що Німеччина, звісно, "зробить усе, що в її силах, щоб підтримати все, що послужить миру в майбутньому".

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Як зазначає репортер BILD Петер Тіде, це перший випадок, коли член німецького уряду висловлюється про частину можливого мирного плану після інавгурації Дональда Трампа.

Відправлення військ НАТО в Україну

Нещодавно Le Monde написала, що в Європі поновилися секретні дискусії щодо відправлення військ до України. Водночас видання The Times писало, що НАТО не захоче відправляти свої війська до України, оскільки якщо західних військових уб'є російська армія, то такі країни, як Велика Британія, можуть швидко бути втягнутими у війну.

А колишній прем'єр-міністр Великої Британії Борис Джонсон закликає ввести британські миротворчі війська для охорони кордону України в разі майбутнього припинення вогню з Росією.

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