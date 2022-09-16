Росії потрібно відремонтувати багато техніки, також їй важко набрати до підрозділів достатньо нових військових, зазначила Крістін Ламбрехт.

Російська армія зазнала значних втрат в Україні, і наслідки останнього контрнаступу Києва можуть виявити, що військові резерви Москви менші, ніж вважалося.

Про це сказала міністр оборони Крістін Ламбрехт в інтерв'ю Reuters.

"Російські військові наразі зазнали значних втрат – як в особовому складі, так і в техніці. Уявлення про те, що російські сили мають у своєму розпорядженні фактично необмежені військові засоби... не відповідає дійсності", - сказала Ламбрехт. Відео дня

Вона також зазначила, що Росії потрібно відремонтувати багато техніки, також їй важко набрати до підрозділів достатню кількість нових військових.

"Буде дуже цікаво подивитися, наскільки великі залишилися резерви російських військових насправді. Я думаю, що це значно менше, ніж ми, вважали спочатку. Тим не менш, не варто обманювати себе: Росія далека від поразки і все ще має різні військові варіанти", - сказала Ламбрехт.

Міністр оборони Німеччини також наголосила, що Берлін готовий довгостроково підтримувати Київ.

Відповідаючи на запитання, чи очікує вона, що населення Німеччини продовжуватиме підтримувати російські санкції майбутньої зими, на тлі різкого зростання цін на енергоносії та стрімкої інфляції, Ламбрехт сказала, що уряд має чітко дати зрозуміти, що він вирішуватиме проблеми людей у ​​Німеччині.

"Звичайно, ми не можемо компенсувати все. Але якщо ми зможемо це зробити (вирішити проблеми), то я впевнена, що підтримка людей тут, у країні, для України залишиться сильною", - сказала Ламбрехт.

Контрнаступ ЗСУ - що відомо

Нагадаємо, на півдні та в Харківській області триває контрнаступ ЗСУ. Генштаб звітує про десятки деокупованих сіл.

Зокрема, 6 вересня Збройні Сили України почали контрнаступальну кампанію на окупованих територіях Харківської області. 8 вересня стало відомо про взяття під контроль Балаклії. ЗСУ продовжують звільнення населених пунктів Куп’янського та Ізюмського районів Харківщини. 16 вересня президент України Володимир Зеленський заявив, що практично вся Харківська область вже деокупована.

12 вересня заступник міністра оборони Ганна Маляр повідомила, що Україна звільнила вже майже 6 тисяч кв. км. своєї території. 14 вересня, Маляр повідомила, що сили оборони України з 6 вересня вже звільнили в Харківській області близько 8 тис. 500 квадратних кілометрів території, близько 388 населених пунктів.

Також, на півдні українські військові протягом останніх двох тижнів просунулись на різних ділянках від 4-х до кілька десятків кілометрів, звільнено площі понад 500 кв. км. Зокрема, населені пункти на Херсонщині - Високопілля, Нововознесенське, Білогірка, Сухий Ставок, Миролюбівка і Киселівка - уже звільнені.

12 вересня в Генеральному штабі Збройних сил України заявили, що на звільнених територіях України триває зачистка, зберігається високий ризик мінної небезпеки. Також фіксуються масові злочини ворога на українській землі, факти порушення міжнародного гуманітарного права та правил ведення війни.

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