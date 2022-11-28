Охорона повітряного простору НАТО має здійснюватися і з українського боку, наголосили в Міноборони Польщі.

Українські військові можуть за дуже короткий час навчитися користуватися системою протиракетної оборони Patriot, утім поки все залежить від рішенння Німеччини.

За словами заступника міністра національної оборони Польщі Войцеха Скуркевича, на навчання піде до двох місяців часу, передає PAP.

Він наголосив, що для Польщі головним питанням стоїть зміцнення східного флангу НАТО.

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"У своїх діях ми також прагнемо максимально підтримувати роботу української армії", - зазначив Скуркевич і додав, що охорона повітряного простору НАТО має здійснюватися і з українського боку.

"Українська сторона здатна взяти Patriot. Я переконаний, що потрібно дуже мало часу, щоб українська сторона адаптувала це озброєння і навчилася ним керувати", - сказав Скуркевич.

ЗРК Patriot для України - що передувало

Як повідомляв УНІАН, міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт запропонувала передати Польщі систему протиракетної оборони Patriot, для захисту її повітряного простору. У Польщі пристали на пропозицію німецького уряду й зазначили, що Варшава хоче розмістити цю систему на кордоні з Україною.

Згодом міністр оборони Маріуш Блащак запропонував Німеччині передати Україні обіцяні Польщі батареї системи Patriot. "Це захистить Україну від подальших жертв і знеструмлень і підвищить безпеку на нашому східному кордоні", – наголосив він. Ідею підтримав і прем'єр-міністр Польщі Матеуш Моравецький.

Голова правлячої партії Польщі "Право та справедливість" Ярослав Качинський також заявив, що передача Німеччиною системи Patriot не Польщі, а Україні, була б кращим рішенням у тому числі й для безпеки його країни. За його словами, такий крок убезпечив би Польщу від таких подій, як у Переводові, де впала ракета.

Тим часом міністр оборони Німеччини Крістін Ламбрехт виступила за обговорення країнами-членами НАТО можливості передачі ЗРК Patriot, обіцяних Берліном Польщі, безпосередньо Україні. Однак генсек альянсу Єнс Столтенберг заявив, що рішення про те, чи відправляти системи Patriot в Україну не потребує схвалення НАТО і має ухвалюватися окремими країнами.

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