Військові готові розпочати очищення території бази під Новобогданівкою

Зведений загін розмінування, укомплектований зі складу інженерних частин Збройних Сил України, готовий до виконання завдань з повного очищення території колишньої 275-ї артилерійської бази ракет та боєприпасів (с. Новобогданівка Мелітопольського району Запорізької області) та передачі її до місцевих органів влади.

Спільною робочою групою, до якої були залучені фахівці Міністерства оборони України, Генерального штабу Збройних Сил України, Державної служби України з надзвичайних ситуацій та представники міських органів влади, визначено обсяг робіт, необхідна кількість сил, засобів, ресурсного забезпечення та фінансування.

Як повідомив командир зведеного загону розмінування підполковник Іван Тищенко, військовослужбовці інженерного полку 6-го армійського корпусу Сухопутних військ Збройних Сил України, який дислокується у місті Охтирка на Сумщині, у складі трьох груп розмінування та шістьох одиниць спеціальної техніки, після здійснення 500-кілометрового маршу, своєчасно прибули до місця виконання завдань. Гусенична техніка транспортувалася залізницею. Решта саперних підрозділів та підрозділів забезпечення прибувають до визначеного населеного пункту у чітко визначені терміни.

- Всього у складі зведеного загону працюватимуть 6 груп розмінування та 11 одиниць спеціальної техніки. Всі військовослужбовці цього підрозділу пройшли підготовку за призначенням. Особовий склад закінчує обладнання місць для відпочинку, харчування, утримання техніки, - розповів підполковник Іван Тищенко. - З березня ми приступаємо до безпосереднього виконання поставлених завдань, які за планом триватимуть впродовж квітня, - наголосив офіцер.