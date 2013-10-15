Євпаторійський Центральний дитячий клінічний санаторій Міноборони України став найкращим

Серед інших найкращим дитячим санаторієм було названо Євпаторійський Центральний дитячий клінічний санаторій Міністерства оборони України.

Загалом на виставці “Україна – цілий рік”, що відбулась у столичному Національному центрі ділового та культурного співробітництва “Український дім” у форматі форуму, було презентовано чотири кримських регіони: Євпаторію, Саки, Алушту і Коктебель, представлено 250 компаній, з них 190 – кримських санаторіїв.