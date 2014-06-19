Україна взяла участь у курсі з питань логістичного забезпечення у Чехії

Всього у заході, який проходив в Університеті оборони Чехії, взяли участь представники 7 країн-партнерів НАТО.

Академію сухопутних військ представляли начальник кафедри ракетно-артилерійського озброєння факультету ракетних військ і артилерії полковник Олександр Дробан та начальник відділення міжнародного військового співробітництва навчального закладу підполковник Денис Каменцев. Впродовж тижня українські офіцери вивчали процес планування та організації тилового й матеріально-технічного забезпечення на прикладі Збройних сил Чеської Республіки. Зокрема, учасники курсу практично відпрацьовували дії під час організації логістичного забезпечення спільних операцій, ознайомились із особливостями роботи Головного логістичного центру ЗС Чеської Республіки в місті Степанов.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter