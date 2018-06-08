Весілля з перервою на війну

Підрозділ, для посилення якого відрядили його танк, отримав завдання прибути на один із блокпостів між містечками Металіст і Щастя. Звісно, що по дорозі танкісти рухалися щвидко, а його Т-64 очолював колону з кількох бойових машин піхоти та бронетранспортерів. Значна частина шляху вже була подолана, коли неподалік пункту призначення в екіпажу раптово зник зв’язок із базою. Утім, здавалося, непокоїтись жодних причин не було, адже попереду, на пагорбі обабіч дороги, на видноті стояли кілька БМП і БТРів, над якими майоріли українські прапори. Свої!

Чому Ільїн віддав наказ: «Заряджай!», він і досі пояснити не може. Каже, щось всередині «перемкнуло». І недарма… Навідник вчасно виконав команду, як з-за пагорба по колоні вдарили постріли.

Бій був короткий — п’ятнадцяти осколочних вистачило, аби змусити сепаратистів кинути на перекопаних танковими снарядами позиціях своїх «двохсотих», понівечену «броню» і рятуватися від вогню нашої бронегрупи в лісі.

Офіцерські погони лягли на плечі Юрія влітку 2010 року — по закінченні навчання на факультеті бойового застосування та управління танковими підрозділами Академії сухопутних військ ЗС України у Львові. Офіцер командує танковим взводом однієї з механізованих бригад. Вдома залишилася кохана, яка очікує на народження донечки. Однак їхні плани на мирне щасливе життя, як і усім українцям, зруйнувала війна — одруження довелося відкласти, спочатку через відрядження Юрія на Донбас, а тепер — через поранення, яке він там отримав. Нині двадцятишестирічний офіцер перебуває на лікуванні в Ірпінському військовому госпіталі, куди потрапив з вогнепальним сліпим осколочним пораненням лівого плеча…

Весь червень його танк кочував блокпостами. Бій, у якому загинула їхня бойова машина, а її командир та члени екіпажу отримали поранення, стався за кілька кілометрів від Луганська, фактично — в передмісті обласного центру.

"Зранку, щойно прибули у визначений район, одразу окопалися, — згадує офіцер. — У складі групи були дві «шістдесятчетвірки», кілька БМП та вантажівок із зенітними установками. Піхота — підрозділ «айдарівців». Весь цей контингент отримав завдання взяти під вогневий контроль дорогу на місто, аби не дозволити бойовикам маневрувати".

Бій розгорівся лише по обіді. Спочатку сепаратисти вирішили провести розвідку боєм і атакували позиції наших бійців з лісу неподалік. Ворожий напад військовики відбили без втрат, шквалом вогню у відповідь змусивши ворога втечею залишити поле бою. Друга атака бойовиків розпочалася ввечері. З лісу залунали кулеметні черги, довгі пунктирні лінії трасуючих куль прокреслили небо над полем, залитим останніми променями сонця. З іншого боку по українських позиціях вдарили з гармат ворожі танки і БМП. Вірний екіпаж офіцера встиг випустити лише десять снарядів, коли в танк один за одним влучили аж чотири постріли з ПТУРів.

"Стріляли, — згадує зараз офіцер, — вочевидь професіонали. Знали куди цілитись — вогонь зосередили на командирській башті і місцю навідника гармати".

Над головою Юрія знесло люк, розбило приціл навідника, третій ПТУР також влучив у броню навпроти командира. Той скрегіт, з яким входив у метал реактивний снаряд, старший лейтенант запамятав на все життя. На його очах боеприпас влетів у середину танка і вибухнув у задній частині башти. Машина загорілася.

Поранений командир наказав підлеглим залишити палаючий танк і сам почав вибиратися з нього. Разом із механіком-водієм вони від-тягли контуженного, з попеченим лицем на-відника у безпечне місце, адже само-стійно пересуватися хлопець не міг. Якихось сотню кроків до укриття долати довелося понад півгодини — навколо вирував бій, над головами свистіли кулі і осколки, земля дрижала від вибухів.

Бій вщух так само раптово, як і почався. Поранених танкістів підібрав і відвіз на базу наш БТР. А вранці наступного дня хлопців гелікоптером доправили до польового шпиталю, де Юрію зробили операцію, а потім ще одну вже в Харкові. За цим — іще одна операція, і ось зараз старший лейтенант — в Ірпіні, заліковує рани.

"До весілля — заживуть, — посміхається офіцер. — Головне, щоб до того часу ми нарешті навели лад у державі і знову запанував мир".