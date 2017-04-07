Чат із демобілізованим учасником АТО, ППОшником Юрієм Руденко

7 квітня, о 14.00, на сайті "Главред" відбудеться чат з демобілізованим учасником АТО, ПВОшником (101-я бригада охорони Генштабу, зенітно-артилерійський взвод), волонтером фонду "Повернися живим", письменником Юрієм Руденко.

Шановні читачі, поспілкуватися з гостем "Главреду" та поставити йому всі питання, що цікавлять вас, ви можете, перейшовши за посиланням. Запитання ви можете надсилати заздалегідь, вже зараз, а також безпосередньо під час чату.