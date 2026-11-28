Храмам доводиться замінювати мідь на нержавіючу сталь, що суперечить багатовіковим традиціям японської архітектури.

Стародавні синтоїстські храми в Японії дедалі частіше замінюють традиційні мідні дахи на нержавіючу сталь, повідомляє Financial Times. Змусила піти на такий крок хвиля крадіжок кольорового металу, яка почалася через різке зростання світових цін на мідь.

За останні два роки мідь подорожчала на 50%, оскільки вона у величезних обсягах потрібна для будівництва дата-центрів, розвитку нейромереж та виробництва електромобілів. Слідом за цінами в Японії "підскочила" й злочинність: за даними поліції, кількість крадіжок металу в країні зросла приблизно з 5500 у 2020 році майже до 21 000 у 2024-му.

За інформацією видання, храми особливо вразливі. Багато з них розташовані в лісах і горах, де населення швидко скорочується, а на камери спостереження у них не вистачає пожертв. Так, із храму Азума в префектурі Канагава лише цього року злочинці зняли близько 70 мідних пластин загальною вагою 200 кг. У пунктах прийому брухту такий обсяг металу оцінюється приблизно в 400 тис. ієн (близько 115 000 грн).

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Загалом у Японії налічується не менше 80 тисяч синтоїстських святилищ, і Асоціація синтоїстських храмів завжди суворо обмежувала зміни в їхній архітектурі. Але зараз в організації визнали, що іншого виходу просто немає, і почали видавати дозволи на використання сталі. Там зазначили, що вимушена заміна матеріалу на даху жодним чином не шкодить самій вірі.

Від дій організованих банд страждають і інші об’єкти в сільській місцевості, що погано охороняються: злочинці зрізають дроти на чайних плантаціях, грабують віддалені сонячні електростанції та розбирають кондиціонери в порожніх будинках. Влада вже посилила правила для скупників металобрухту та запровадила покарання за носіння болторізів без поважної причини, але повністю зупинити крадіжки поки що не вдається.

Раніше глава OpenAI Сем Альтман заявив, що зберігати оперативну пам’ять у домашніх ПК – це марнотратство. Мовляв, в умовах її дефіциту ефективніше направляти її в дата-центри, де одна й та сама обчислювальна інфраструктура може обслуговувати безліч людей.

За різними оцінками, спричинений розвитком індустрії штучного інтелекту дефіцит критично важливих ресурсів збережеться до 2030 року. Це означає, що в найближчі роки техніка та електроніка продовжуватимуть дорожчати, а найбільші компанії у сфері ШІ активно готуються до "катастрофічного інциденту" у найближчі півроку.

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