В народу всякі є досягнення і звичаї, та найважніше з них, звичайно, двуязичіє
22:48, 08 жовтня 2010Разное
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Пєснь про двуязичіє
«Двомовність – велике досягнення українського народу». (З законопроекту про мови, підготовленого Партією регіонів, неокомуністами та Блоком Литвина).
Є в нашого народа всяческі обичаї
І достіженья разні – крупні і малі.
Но саме важне з них – конєшно, двуязичіє,
Що закріпилось міцно в городі й селі.
Нова порода в світі – наші гражданє:
Крім пари вух, очей і двох яєць
Неоціненна річ імєєтся у каждого –
Два довгих язика, но й ето не конець!
Пообіцяла ще таке Адміністрація:
До ’Лімпіади Зімнєй (двадцять другий рік) –
Щоб наступила повна сетісфакція, –
Два члена буде мати кожен чоловік.
Народна творчість
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