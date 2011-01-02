Вибухом пам'ятник Сталіну повністю знищено (фото)

У Запоріжжі в новорічну ніч стався вибух на території Запорізького обкому КПУ, в результаті якого було повністю зруйновано пам’ятник Сталіну.

Вибухом також вибило шибки на фасаді та дещо пошкоджено саму будівлю.

Міліція порушила кримінальну справу, кваліфікувавши дії зловмисників як «умисне знищення майна шляхом підпалу, вибуху чи в інший загальний небезпечний спосіб» (ч.2 ст.194 Кримінального кодексу України).

Це вже другий за останні дні замах на погруддя Сталіну: 28 грудня невідомі зафільмували, як вночі пам`ятникові зітнули голову електропилкою. Представники обкому КПУ заперечували наявність такого пошкодження.

Фото Олександра Прилепи / УНІАН