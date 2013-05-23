Головне за день: огляд топ-новин

Детальніша інформаційна картина дня в нашому огляді

Журналісти вийшли на мітинг на підтримку учасників акції в Кабміні

Близько 40 журналістів зібрались біля будівлі Кабінету міністрів на акцію на підтримку своїх колег, яких вчора прем’єр-міністр доручив позбавити акредитації через мовчазну акцію. Азаров запросив до себе журналістів, які вчора провели акцію в Кабміні. Прем'єр пожурив журналістів: «Ви ж не Femen» і вирішив не позбавляти нікого акредитації до Кабінету міністрів.

Кузьмін заявляє, що влада США не дає допитати Лазаренка

Перший заступник генерального прокурора України Ренат Кузьмін заявляє, що влада США не дає допитати екс-прем`єр-міністра України Павла Лазаренка.

ВР створила комісію щодо нападу на журналістів 18 травня

Парламент ухвалив створити Тимчасову слідчу комісію для розслідування фактів нападу на представників ЗМІ 18 травня в Києві та інших фактів перешкоджання законній професійній діяльності журналістів. Однак, Єфремов розповів, що її робота може бути заблокована.

ВР не змогла обрати кандидата на посаду члена Нацради з телерадіомовлення

Верховна Рада не змогла проголосувати за кандидатуру на посаду члена Національної ради з питань телебачення і радіомовлення.

Експерт: влада показала опозиції, що Київ не віддасть

В Україні започатковується тренд вуличної мітингової політики.

У єврокубковому сезоні першим від України стартує Чорноморець

Згідно з рейтингом УЄФА, опублікованим на офіційному сайті організації, один український клуб почне боротьбу з другого кваліфікаційного раунду Ліги Європи.

Посли ЄС і США кажуть, що Тимошенко рішуче підтримує асоціацію з ЄС

Сьогодні Томбінський і Теффт 2.5 години проговорили з Юлією Тимошенко в лікарні Укрзалізниці.

Суд заборонив проводити в Києві гей-парад

Суд задовольнив позовні вимоги столичної міської держадміністрації та заборонив проводити 25 травня в центрі міста будь-які заходи, що не передбачені офіційною програмою святкування Дня Києва, в тому числі «Марш рівності», який планували провести представники ЛГБТ-організацій.

В Одесі обвалився будинок, під завалами можуть бути люди

В Одесі обвалилася частина відселеного будинку, під завалами шукають людей

Кабмін повідомив, скільки газу Україна купить у Росії

Кабмін затвердив баланс газу на 2013 рік з обсягом імпорту 27,3 млрд куб. м.