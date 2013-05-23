Азаров запросив до себе журналістів, які вчора провели акцію в Кабміні

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив прес-секретар прем’єр-міністра Віталій Лук’яненко, який вийшов до журналістів, котрі проводять сьогодні акцію під стінами Кабміну на підтримку колег.

“Микола Янович запросив усіх журналістів, які вчора провели цю акцію, на 10-ту годину зараз, щоб поговорити. Що вони хотіли сказати, які у них думки, які претензії. Він хоче напряму сам з перших вуст поговорити”, - сказав він.

Разом з тим Лук’яненко зазначив, що наразі журналісти, які брали участь у мовчазній акції, ще не позбавлені акредитації до Кабінету міністрів.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня прем`єр-міністр Микола Азаров на засіданні Кабміну виступив з вимогою позбавити акредитації журналістів, які взяли участь у мовчазній акції на підтримку колег, побитих 18 травня в Києві.

На початку виступу прем`єра 10 журналістів повернулися до нього спинами, на яких були прикріплені плакати з написом: “Сьогодні журналістка - завтра ваша донька, дружина, дитина. Дійте!”.