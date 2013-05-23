ВР не змогла обрати кандидата на посаду члена Нацради з телерадіомовлення

Як передає кореспондент УНІАН, на цю посаду було висунуто 11 кандидатур.

ВР провела рейтингове голосування по цих кандидатурах і найбільшу кількість голосів під час цього голосування (206 голосів) набрала кандидатура Вікторії Георгієвської, внесена фракцією КПУ.

Коли після рейтингового голосування цю кандидатуру мали ставити на голосування для підтримки в сесійній залі, опозиція почала звинувачувати парламентську більшість в тому, що відбувається голосування один за одного.

В залі почався галас і тоді голова ВР Володимир Рибак оголосив перерву, оскільки така перерва мала бути оголошена на пізніше 14.15.

Як зазначив народний депутат з фракції “Свобода” Ігор Мірошниченко, Георгієвська є прес-секретарем лідера КПУ Петра Симоненка. За його словами, вона не має достатнього досвіду для того, щоб обійняти посаду члена Нацради.

Як повідомлялося, достроково було припинено повноваження Оксани Калетник, як члена Національної ради з питань телебачення та радіомовлення, після того, як вона була обрана народним депутатом України. Калетник входить до складу фракції КПУ.