Азаров пожурив журналістів: «Ви ж не Femen»

Як передає кореспондент УНІАН, про це глава уряду повідомив учасникам вчорашньої акції під час особистої зустрічі.

Разом з тим Азаров висловив невдоволення проведенням акції під час засідання уряду: ”Ви ж не Femen”.

Окрім того, він зауважив, що при повторенні ситуації вдруге він буде вимушений позбавити їх акредитації на засідання Кабміну.

На зустрічі глави уряду із журналістами був також присутній міністр внутрішніх справ Віталій Захарченко, який зазначив, що наразі у справі побиття журналістів 18 травня під час масових акцій у Києві ведеться слідство.

Як повідомляв УНІАН, 22 травня прем`єр-міністр Азаров на засіданні Кабміну виступив з вимогою позбавити акредитації журналістів, які взяли участь у мовчазній акції на підтримку колег, побитих 18 травня в Києві.

На початку виступу прем`єра 10 журналістів повернулися до нього спинами, на яких були прикріплені плакати з написом: “Сьогодні журналістка - завтра ваша донька, дружина, дитина. Дійте!”.