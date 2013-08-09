Пальмова олія плаває по порту Южний

Як повідомили УНІАН у прес-служба прокуратури Одеської області, поточного тижня прокуратура області розпочала кримінальне провадження за фактом забруднення акваторії Чорного моря (ч. 2 ст. 243 КК України).

У прес-службі уточнили, що 30 липня під час проведення розвантажувальних робіт одного з теплоходів в акваторії порту здійснено скидання 11,9 кубометра пальмової олії у внутрішні морські води України.

«Внаслідок цього навколишньому середовищу завдано збитків на загальну суму понад 3 млн доларів США», - повідомили в прокуратурі.

Крім того, Одеською міжрайонною прокуратурою з нагляду за дотриманням законів у природоохоронній сфері до Господарського суду Одеської області подано позови з вимогами накласти арешт на судно і стягнути з судновласницької компанії завданий державі збиток.

Як повідомляв УНІАН, 30 липня в Одеській області в порту Южний, на території четвертого причалу, при розвантаженні судна у Чорне море вилилося 300 літрів пальмової олії.

Як повідомляли у прес-службі Державної служби України з надзвичайних ситуацій, загрози навколишньому середовищу немає. Судно захищене бонами; службами порту проводяться роботи з видалення плями з поверхні води.