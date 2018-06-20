Скільки коштує весілля "по-кризовому"?

Весна – це не тільки довгоочікуване тепло, але й, традиційно, початок шлюбного сезону. Та от прикрість – якщо минулого року розгулятись заважала “страшилка” – рік високосний, то цьогоріч ситуація не краща – утамувати апетит до гулянь змусила криза. Тим часом, як повідомили УНІАН в Центральному РАГСі Києва, кількість охочих пов’язати свої долі у шлюбі росте. Мабуть, народні прикмети дієвіші, ніж фінансові негаразди. Проте криза все ж внесла свої корективи у весільний бюджет.

Молодечі клопоти.

Перше, про що замислюється пара, а точніше – наречена, перед знаменним днем – звісно, весільна сукня. Її можна купити у салоні чи пошити на замовлення. Тут криза відзначилася найпомітніше. Ціна готової весільної сукні підвищилася пропорційно курсу долара. За словами консультанта салону "Інесса" Аліни, прокат користованої сукні починається від 2 тис. грн., а придбання - від 3,5 тис. грн. Ціни на нові сукні стартують з 5 тис. грн. – прокат, з 8 тис. грн. - придбання. При цьому працівники салонів відзначають, що останнім часом тенденції змінилися, і наречені стали більш охоче купувати сукні, ніж брати в оренду – співвідношення приблизно 60% на 40%. "Купують з розрахунком, щоб потім продати, а не вкладати гроші в прокат", - пояснила Аліна. За її словами, наречена завжди може здати використану за призначенням сукню у весільний салон і повернути частину грошей.

Придбання сукні не в салоні, а на ринку дозволить заощадити – тут можна підібрати наряд від 1,5 тис. грн. до 5-7 тис. грн. Пошиття на замовлення теж дозволить заощадити кошти – залежно від побажань нареченої сукня може коштувати від 1,5 тис. грн. Максимальну ж ціну, ясна річ, ні модистки, ні салони не озвучують.

Зачіска і макіяж обійдуться нареченій ще, як мінімум, в 1000 грн.

Нареченого одягнути простіше і дешевше. Чоловічий костюм коштує в середньому 2,8-3,5 тис. грн. А за 5 тис. грн. його вбрати повністю – костюм, сорочку, запонки.

Яке ж весілля без обручок? Ювелірні магазини підготувалися до шлюбного сезону – асортимент вражає різноманітністю. Від традиційних гладеньких а-ля "як у мами" до обручалок з білого золота з діамантами і хитромудрим оздобленням. Ціни на цю красу стартують з 500 грн., а про максимальну вартість можна тільки здогадуватися.

Ох, це весілля...

Як говорять фахівці, у моді нині стилізовані і концептуальні весілля. За словами директора агентства "Мері" Юлії Бондарчук, минулого року були дуже популярні гавайське і гангстерське весілля, а цього року в моді ретро. Крім того, попит росте на виїзні церемонії в американському стилі. А ось рейтинг РАГСів неухильно падає, все більше пар прагнуть зареєструвати шлюб поза його стінами. За словами Ю.Бондарчук, близько 80% клієнтів, що звертаються в агентство, замовляють організацію виїзної церемонії. Це задоволення коштує 2,5 тис. грн. – у суму входить оформлення і сама церемонія. Тим часом, цей же обряд в РАГСі коштуватиме дешевше. Наприклад, Дніпровський загс пропонує його проведення за 1,4 тис. грн. Вартість "стаціонарних" послуг РАГСу різна – проведення традиційної церемонії у його приміщенні обійдеться в 265 грн., а в євростилі – коли наречену виводять до жениха, що вже стоїть в залі, – на порядок вище, до 1075 грн.

Організатори урочистостей заявляють, що сьогодні на церемонію реєстрації шлюбів зберігаються ціни минулого року. "Не зважаючи на те, що зросли ціни на весь споживчий кошик, ціни на весільні послуги залишилися тим самим, єдиний виняток – зросла вартість послуг фотографів", - відзначила Ю.Бондарчук.

За словами фотографа компанії «Foto & Make-up Studio» Валентина Лисенко, багато майстрів кадру ведуть розрахунки за послуги в доларовому еквіваленті, оскільки купують все необхідне для роботи за кордоном. "У перерахунку на гривню наші послуги зросли у ціні, тому що долар виріс, ми не має права знижувати ціну", - сказав він. При цьому В.Лисенко відзначив, що кількість замовлень зменшилася. "Люди економніше стали витрачати свої гроші, дорогих весіль стало менше і складніше знайти роботу дорогим фотографам. А ті фотографи, які працюють з “простим” населенням, знижують ціни і борються за клієнта", - підкреслив В.Лисенко. За його словами, мінімальна вартість послуг фотографа – від 200 дол., максимальна – 3,5 тис. дол.

При цьому тамада і музиканти стали поступливіші. Фахівці відзначають, що мінімальний, але достатній бюджет весілля без самого застілля – 25 тис. грн. – ціна комплексна, враховує декор, музику, весільний відеофільм, фотосесію, машину і торт.

Бюджет застілля – окрема і дуже значна стаття витрат. За словами Ю.Бондарчук, цього року цінова політика ресторанів лояльніша, вони опустили ціни в півтора-два рази у порівнянні з минулим роком. Проте навряд чи парі вдасться знайти ресторан дешевше 250 грн. з людини – і це без спиртного, короваю, торта і фруктів. Враховуючи все це, кожен гість обійдеться молодятам, як мінімум, в 350-400 грн.

За бажання зареєструвати шлюб не тільки у миру, а й на небесах, бюджет весілля може збільшитися – з’ясувати точну суму не вдалося. Ряд церков не озвучують вартість своїх послуг, надаючи право визначати суму молодятам, а загалом вартість залежить від «рівня» церкви і уміння пари домовлятися.

Максимальний бюджет весілля, який змогли назвати співбесідники агентства, – півмільйона доларів і 300 тис. «зелених». За таку ціну урочистості включали виступ європейських артистів, дорогий декор. Як розповіла організатор цих весіль, тільки на квіти і фейєрверк було витрачено більше 50 тис. дол. Проте ці весілля відбулися у докризовий період - у 2007 році.

Весілля на експорт.

Але і це ще не все. Ю.Бондарчук відзначила, що популярністю користуються весілля за кордоном. Але цього року на таку послугу попит дещо знизився – через кризу люди стали менше їздити «туди». Ціна на такий обряд не зросла, а навіть дещо знизилася - весілля, якщо не враховувати вартість квитків, «там» вартує дешевше – за кордоном багато послуг дешевші і доступніші, у тому числі, й ресторани. При цьому Ю.Бондарчук підкреслила, що весілля за кордоном розраховане на маленьке коло запрошених – на дві, максимум шість осіб. "Це таке камерне весілля, щоби сховатися від усіх", - пояснила вона.

Зі зниженням попиту на весілля за кордоном росте попит на весілля у живописних місцевостях України - Криму, Львівській області, Закарпатті. Мова про замки, фортеці та ін. "Але такі весілля на порядок дорожчі, ніж у Києві, тому що додаються транспортні послуги, вартість помешкання", - відзначила керівник агентства "Мері".

А їм літати охота!

А як же медовий місяць? За словами директора з туризму компанії «Пан Юкрейн» Олени Шаповалової, не зважаючи на кризу, кількість весільних подорожей не зменшилася. "Швидше за все, якщо молодята і економитимуть, то, у першу чергу, на церемонії, на ресторані, а не на медовому місяці. Весільні подорожі як користувалися популярністю, так і користуються, і, як правило, їх обирають у подарунок родичі нареченого чи нареченої", - пояснила О.Шаповалова

При цьому вона відзначила, що подорожі, особливо у далекі екзотичні країни, стали доступніші. "Подорожі навіть подешевшали, особливо в екзотичні країни, у середньому на 30% через те, що знизилася вартість перельоту – подешевшало пальне. Якщо раніше поїздка в Домініканську Республіку коштувала 3,5 тис. дол. на людину (за тиждень), то зараз туди можна поїхати за 2 тис. дол.", - додала вона.

О.Шаповалова також відзначила, що попит на весільні подорожі у країни Європи сьогодні не мають попиту, більш затребувані безвізова Туреччина і Єгипет, а також екзотичні Мальдіви, Доміникана, Балі, Таїланд.

"Популярніша Туреччина, і по витратах вона прийнятна - від 550 дол. за тиждень з людини, тобто – 1,1 тис. дол. на двох. Також їдуть в екзотичні країни. Наприклад, на Балі, тому що там є весільна церемонія, яка проводиться на місці, і багато хто її замовляє. Ця церемонія ніякої юридичної сили в Україні не має, видається просто сертифікат, проте це дуже красива церемонія, яка коштує 400 дол. і займає цілий день. Крім того, путівка на Балі коштує від 2 тис. дол. на людину. Тобто, за 4,5 тис. дол. можна організувати весільну подорож в екзотичну країну", - розповіла О.Шаповалова.

За її словами, українські туроператори, відправляючи молодять, примудряються організувати їм гарний прийом без додаткових витрат з боку клієнтів. "Кожен готель має спеціальні номери для молодят, але вони, як правило, коштують дорого, їх необхідно замовляти наперед, тому що таких 1-2 номери на весь готель. Їх, як правило, не замовляють. Частіше пари замовляють звичайну путівку, а ми завжди пишемо, що це молодята, якщо встигаємо, відправляємо копію свідоцтва про реєстрацію шлюбу, якщо не встигаємо, вони привозять її з собою. І практично всі готелі дарують їм шампанське або інше вино, а також корзину з фруктами у номер і прагнуть надати яку-небудь спа-процедуру безкоштовно, у подарунок від готелю ", - відзначила О.Шаповалова. При цьому, за її словами, деякі туроператори уклали спеціальну угоду з рядом готелів Туреччини. "У цих готелях молодятам надаватимуть крім іншого перший сніданок в ліжко і камерну вечерю у красивому місці, наприклад, на набережній чи пірсі. Це додаткові послуги, які не вимагають витрат з боку пари", - пояснила О.Шаповалова.

Яка ціна вхідного квитка?..

Традиційно, весілля передбачає взаємну витрату коштів – як з боку молодять, так і з боку гостей. Для останніх урочистості – теж недешеве задоволення. Усе частіше перевага надається подарункам «у конверті». Вартість «вхідного квитка» стартує від 500 грн. “з носа”.

А якщо гостям хочеться, щоби їх подарунок запам`ятався, вони прагнуть додати до нього щось «не паперове». Вибір приходиться на практичні речі - техніку, постільні набори, трапляється і солідніше - меблі, турпоїздки. Але можна обійтися і традиційним сервізом, хоча він уже поволі відходить у минуле.

Щоби позбавити гостей головного болю під час вибору подарунка, останнім часом стають популярними списки подарунків, які пара хотіла б отримати. Наречені розміщують списки на інтернетівських сайтах, і запрошені на торжество можуть «бронювати» «лот» по кишені. Так молодята позбавляють себе клопоту порядкувати непотрібні речі, а гостей – тривог про те, чи сподобається подарунок.

Та все ж, як влучно відзначила моя колега, «якщо молодята віддали перевагу весіллю за кордоном, то гостям поталанило».

Хоча фінансова нестабільність і внесла корективи до сімейного бюджету, життя продовжується - люди закохуються, одружуються, народжують дітей. І жодна криза не зможе цей процес зупинити.