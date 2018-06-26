Кияни виявили неякісний квас

Обурені низькою якістю підозрілого бочкового квасу, що з’явився у продажу у Голосіївському районі столиці у кінці квітня цього року, засипали скаргами редакції ЗМІ і київську адміністрацію. Через кілька днів у столичних газетах вийшли перші публікації про бочки з підозрілим напоєм біля станцій метро. Тоді ж почалися перші перевірки точок продажу, на які скаржилися споживачі. Результати подивували навіть знавців можливостей з фальсифікації.

Непевний квас примарного виробника

Столичне Головне управління у справах захисту прав споживачів на численні скарги городян, які за майже півмясяця вже встигли покуштувати напій з назвою “Квас”, не забарилося відреагувати перевірками вказаних торгових точок. Зокрема, експерти з якості перевірили 8 ізотермічних автоцистерн з квасом біля станції метро “Либідська”, біля ринку “Деміївський”, біля кондфабрики ім.. К. Маркса та навпроти торгових центрів – усі у Голосіївському районі Києві. Контролери встановили, що продавці не мали на руках жодних дозвільних документів, по-перше, на торгівлю у вказаних місцях, і, по-друге, власне, на реалізацію квасу. “Жодна з автоцистерн не опломбована, не помаркована, на жодну з них не надано санітарного паспорта. Усі цистерни мали непривабливий зовнішній вигляд: вони були брудні, побиті, з облущеною фарбою. Продавці квасу працювали без форменного одягу та особистих медичних книжок”, - йдеться в офіційних висновках Головного управління з питань торгівлі та побуду КМДА.

Не виявили інспектори у продавців і документів, з яких можна було би встановити виробника чи власника цистерн. “Трудові угоди з продавцями квасу про працевлаштування були відсутні, не було у наявності і накладних на отримання квасу, а також посвідчення про якість продукції”, - повідомили в управлінні. Тільки в одному з восьми випадків продавець надав посвідчення на продукцію, згідно з яким, з тієї цистерни реалізувався “безалкогольний напій на ароматичній основі “Квас” ВАТ “Житомирпиво” і була вказана адреса виробника: м. Житомир, віл. Млинова, 26. У той же час, в управлінні з’ясували, що продукцію з описаними характеристиками і терміном зберігання 28 діб у Житомирі і справді виготовляють, правда, реалізувати її можна тільки в Житомирі та Житомирській області.

За даними столичного управління торгівлі та побуту, власника обшарпаних цистерн і хімічного питва доручили шукати правоохоронним органам. У той же час управління у справах захисту прав споживачів має перевірити продаж бочкового квасу в інших районах Києва і поінформувати про можливі подібні випадки.

Покупцеві радять вимагати сертифікат

Від появи на квасовому ринку Києва потенційно небезпечного для здоров’я людини напою вже постраждав імідж традиційного виробника столичного квасу – ВАТ КЗБН “Росинка”, констатують на підприємстві.

“Коли почали тим квасом незрозумілого походження торгувати, до нас хто тільки не телефонував – на день ми отримували по 50-60 дзвінків. Справа у тім, що ми сьогодні – єдиний виробник, який виготовляє живий квас сьогодні, і виготовляли його раніше. Тому коли з’явився той незрозумілий напій у продажу, люди вирішили, що то наш квас. Постійні покупці почали пити, і стали скаржитися, куди тільки можна – до нас, в газети, на телебачення. Зрозуміло, це позначилося на нашому іміджі”, - відзначила начальник відділу збуту ВАТ КЗБН “Росинка” Марія Анісімова.

За її словами, “Росинка” звичний киянам “Український квас” почала продавати тільки з 8 травня. До того ж, наразі підприємство має дозволи на реалізацію квасу тільки у Київській області, отже у Києві “Український квас” поки не продають. А загалом вона радить споживачам перед придбанням напою вимагати сертифікат якості. “Люди, коли підходять, нехай уважно пильнують: на наших бочках, буквально на кожній, з боку, де сидить продавець, є біла наліпка з усіма вихідними даними, зокрема, з назвою завода-виробника. Там написано, коли і хто виробив квас, коли заправлена бочка. Нехай просять сертифікат якості і накладну – ці документи мають бути у продавців. Наші бочки – номерні – на кожній бочці має бути вказаний її номер. Крім того, наш квас має світліший колір, прекрасний аромат, притаманний саме живому квасу.”, - резюмувала М. Анісімова.

Тож наразі, поки тривають перевірки торгівців цим напоєм, в управлінні з питань захисту прав споживачів покупцям радять купувати квас тільки у тих точках, де на його реалізацію є всі перераховані вище документи чи утриматися на певний час від споживання цього продукту.

Ігор Вакаров (УНІАН)