Вінниччина чекає на вас

Пірнути у вир історії прадавніх скіфів, пізнати Божу благодать у святих місцях, оздоровитись на унікальних радонових водах, скуштувати ще теплого молока та страви з печі, відчути прилив адреналіну, долаючи річкові пороги Південного Бугу та пізнати, як тут жили й творили видатні люди. Все це поєднує у собі Вінницька область – куточок Великої України, який має свою давню історію та цілющі благословенні надра.

Туристій в області надзвичайно приваблюють Державний історико-культурний заповідник “Буша”, що у Ямпільському районі, музей-садиба ім. М.Пирогова у Вінниці, скельний монастир у селі Лядова Могилів-Подільського району, пам’ятка архітектури XVIII ст. у Тульчині (палац Потоцьких), ставка А.Гітлера «Вервольф», що під Вінницею тощо.

Екскурсійні тури по Вінницькій області пропонують внутрішні туроператори ЗАТ «Вінницятурист», «УкрВінінтур», «Академія активного відпочинку» та «Альпінтур».

Керівник Вінницького бюро подорожей та екскурсій «Вінницятурист» Олександр Кулик розповів, що цього року, як і у минулі роки, переважає відпочинок груп туристів з компаній та підприємств, так званий «корпоративний відпочинок». Проте, за його словами, цього року намітилась тенденція до збільшення бажаючих відпочивати вдома - в Україні.

ЗАТ «Вінницятурист» пропонує туристично-рекреаційні послуги, а для іноземних гостей проводяться цікаві екскурсії англійською, польською, російською мовами, а також на івриті, можна скористатись послугами кваліфікованого перекладу екскурсії й іншими мовами світу.

Тим, хто має власне авто, «Вінницятурист» пропонує екскурсовода, послуги якого коштують від 350 грн. до 550 грн., залежно від вибраного туру (у цю вартість не входить вартість квитків до музеїв чи огляд пам’яток). Якщо подорожує група з 40 осіб – пропонується автобус, страховка та екскурсовод, тоді чотиригодинна екскурсія коштуватиме від 980 грн. також залежноі від обраного туру.

Крім того, майже кожен із об’єктів у Вінницькій області, який є історичним надбанням держави, має своїх екскурсоводів та, звісно, свої розцінки.

Маэток М.І.Пирогова

Для тих, хто завітає у Вінницю, надзвичайно цікавим стане відвідування національного музею-садиби видатного вченого, хірурга Миколи Пирогова. В маєтку поблизу Вінниці всесвітньо-відомий медик прожив останні двадцять років свого життя. Тут він написав наукові праці, які принесли йому світову славу, тут він лікував людей. М.Пирогов зробив великий внесок у розвиток і становлення нових напрямків медицини, його операції увійшли золотим фондом у хірургію під назвою "операції Пирогова".

Відвідувачі, сплативши при вході до музейного комплексу 10 гривень, можуть погуляти по садибі надзвичайної краси площею 20 гектарів, де досі ростуть дерева, посаджені талановитим лікарем. На території садиби розташований будинок вченого, будинок-аптека (сюди окремо доведеться сплатити 7 грн.), а місцеві екскурсоводи із задоволенням безкоштовно розкажуть про життя та про винаходи вченого. У меморіальному комплексі М. Пирогова, який щодня приймає відвідувачів з усього світу, зберігаються рукописи, інструменти, рецепти – все те, що склало славу неперевершеної ніким медичної практики Миколи Івановича Пирогова.

У с.Пирогово, що неподалік садиби, є церква-некрополь, де вже 125-й рік зберігається забальзамоване, доступне для огляду тіло М.Пирогова (це коштуватиме 7 грн.).

Вже майже 7 мільйонів відвідувачів із 168 країн світу ознайомилися з експозицією музею-садиби.

На території СНД відомі дві забальзамовані мумії: Володимира Ілліча Леніна (1870-1924) у Москві (Росія) і уславленого хірурга, Миколи Івановича Пирогова (1810-1881) у Вінниці (Україна), тіло якого було забальзамовано майже на 50 років раніше від тіла В.Леніна.

Цікавим для гостей Вінниччини стане ставка Адольфа Гітлера «WERWOLF», а точніше те, що від неї залишилось. Вона розташована за 8 кілометрів на північ від Вінниці між селом Стрижавка й залізницею Вінниця – Калинівка.

Ставка Гітлера "Werwole"

Хоча тут проводилось багато розслідувань, про ставку досі ходить багато чуток, розкриваються нові, невідомі раніше факти. Про ставку знято документальний та художній фільми, проте ще дуже багато залишається нерозкритого й загадкового.

Дослідники стверджують, що під товстим шаром піщанику, у скелястому ґрунті на рівні третього підземного поверху проходила залізнична гілка. Товщина стін підземного спорудження досягала п`яти метрів, а його перекриттів - вісім!

Версій багато, і одна суперечливіша від іншої. Дослідження дев‘ятої ставки Гітлера «WERWOLF» (що у перекладі означає озброєний вовк) велися у 1989-1990 роках у рамках комплексної програми "Гермес", у якій брало участь 14 інститутів Радянського Союзу. Після шурфування, ехолокації, рекогносцировки та зйомок місцевості із супутників, інших досліджень - експедиції терміново поверталися з польових досліджень додому, відвозячи із собою засекречені дані. Чи проникнули вчені й спецслужби у сам бункер і його об`єкт номер три, котрий з космосу, як стверджують, сприймається суцільною чорною плямою? Що в ньому сховане, не відомо.

Пізніше проводилися й інші дослідження «Вервольф”, але от уже майже 70 років ставка зберігає свою таємницю (ставка законсервована в результаті підриву усіх входів), провокуючи появу нових здогадів і гіпотез. Зараз там можна побачити вивернуті із землі величезні кам’яні та бетонні брили, де, як стверджують науковці, були входи. А неподалік, серед лісу з каменю зроблений чи то басейн, чи невеликий штучний ставок – краще приїхати і побачити усе на власні очі.

Санаторно-курортне лікування

Вінниччина також відома своїм санаторно-курортним лікуванням. У Немирові на території стародавнього дендропарку площею 86 га (пам`ятка садово-паркового мистецтва), який був маєтком княгині М. Г. Щербатової, у 1921 році була організована одна з найперших здравниць України санаторій "Авангард". У будинку княгині (пам`ятка архітектури XIX сторіччя), крім лікувальних і діагностичних кабінетів, також є картинна галерея, яка нараховує понад 400 полотен сучасних українських художників.

Палац княгині М.Щербатової, нині санаторій "Авангард"

У санаторії лікують захворювання системи кровообігу, органів дихання, системи травлення, нервової системи, кістково-м‘язової системи, хвороби шкіри, ендокринної системи, жіночої статевої сфери. Також проводиться реабілітація опікових хворих та оздоровлення вагітних. Санаторій має власні рекреаційні ресурси (радонову воду, кліматичні фактори), привізні мінеральні води (подібну до "Нафтусі"), численні комп`ютерні діагностичні системи, сучасне фізіотерапевтичне обладнання й медичні технології. Деякі з них унікальні.

Складовою частиною лікування є дієтичне харчування: шестиразове харчування для дітей і чотириразове для дорослих за системою попереднього замовлення страв.

«Авангард» розробив власні туристичні маршрути по Вінницькій області: у Скіфське городище (VIІ–VI ст. до н. е.), музей декабристів у місті Тульчині, музей-садибу ім. М. І. Пирогова в Вінниці, Вінницький історичний музей, музей Н. Некрасова і Марко Вовчок у місті Немирові, ставку А. Гітлера під Вінницею "Вервольф". У зимовий час прокладаються лижні маршрути і проводяться лижні змагання.

Відпочиваючим у санаторії варто відвідати урочище Городище, що неподалік міста Немирів. Саме там виявлено залишки поселення трипільської культури. У цьому самому урочищі знаходиться одне з найбільших (150 га) скіфських городищ VIІ–VI ст. до н.е. Воно оточене могутніми валами – 32 метри завширшки, 9 метрів заввишки та 5,5 км завдовжки. В Х–ХІ ст. на цьому місці існувало давньоруське поселення. За переказами, саме тут виникло місто Мирів, яке під час монголо-татарської навали було вщент зруйноване. Наприкінці ХІV ст. виникло нове місто Немирів.

Пожити та оздоровитись у старовинному маєтку з розкішним парком у 2-місній кімнаті зі зручностями включаючи харчування та лікування коштуватиме 210 грн. на день (з ПДВ) для дорослої людини та 186 грн. для дітей до 18 років; проживання в 1-кімнатному 2-місному номері «Люкс» коштуватиме 240 грн. для дорослих та 213 грн. – для дітей, а розміщення у реабілітаційному відділенні для післяопікових хворих для батьків з дітьми на 2 чоловік коштуватиме 414 грн.

Головний лікар санаторію "Авангард" Олександр Галаченко розповів, що рівень відвідування санаторію порівняно з минулим роком не змінився. За його словами, наразі заповнюваність санаторію становить 95%, а загалом санаторій може одночасно прийняти 428 гостей.

Ще одним всесвітньо відомим курортом у Вінницькій області є лікувальні радонові води, які було відкрито у Хмільнику 1934 року. З 1970 року Хмільник стає містом-курортом республіканського значення. Бальнеологічний курорт Хмільник, який використовує радонові води, мінеральні води та лікувальні грязі, унікальний у системі комплексу санаторно-лікувальних закладів Європи. У Хмільнику є 9 санаторіїв, які пропонують різного роду лікування радоновими водами, а також оздоровлення за допомогою сучасних медичних устаткувань. Поблизу санаторіїв є ліси та озера. Мальовнича природа курорту, свіже повітря, цілющі води та спеціалісти санаторіїв допоможуть відновити сили та покращити самопочуття.

Екстремальний відпочинок

Помилуватися краєвидами річки Південний Буг, яка протікає територією Вінницької області, можна не лише з берега, а й, хто охочий до гострих відчуттів, під час сплаву на катамаранах по річкових порогах. Для туристів, які бажають відчути «екстрім», Вінницький туристсько-спортивний союз розробив 31 маршрут - 10 водних, 6 пішохідних, 6 велосипедних, 8 маршрутів вихідного дня та 1 лижний (у зимовий період). Гостей у таких туристичних походах супроводжують досвідчені інструктори з різних видів спортивно-оздоровчого туризму.

Сплав порогами Південного Бугу

Директор «Альпінтур» Ірина Смирнова розповіла, що оператор активного відпочинку «Альпінтур» пропонує туристичні маршрути, які тривають від 2 до 7 днів. Найпопулярнішим маршрутом сплаву на катамаранах порогами р. Південний Буг є Стрільчинці-Сокілець, який займає 2 дні. Для подорожі надається усе необхідне спорядження (катамаран, палатка, спальні мішки та за бажанням забезпечується туристична їжа) та інструктор, який проводить інструктаж і подорожує разом із групою. Для групи туристів із 8 чоловік вартість такого туру на одного коштуватиме 200 грн. (із забезпеченням їжею – 250 грн.). У цю вартість також входить транспортування людей та спорядження до місця старту та назад.

І хоча, за словами І. Смирнової, цьогоріч кількість туристів, які бажають «гострих відчуттів», дещо зменшилась, активний відпочинок на воді залишається досить популярним серед українців та зарубіжних гостей, особливо тих, хто більшу частину року проводить у межах офісу свого підприємства.

Сільський зелений туризм

«Сільський зелений туризм» у Вінницькій області представлений у 13 районах - Вінницькому, Барському, Жмеринському, Муровано-Куриловецькому, Могилів-Подільському, Ямпільському, Піщанському, Хмільницькому, Немирівському, Бершадському, Гайсинському, Літинському та Калиновському.

Декілька сіл, де збереглись історико-архітектурні пам’ятки, де не забувають старовинні традиції та обряди і де природа особливо мальовнича, увійшли у так зване «Подільське золоте кільце». Для популяризації такого виду туризму на теренах Вінницької області створено сайт про зелений туризм, на якому розміщені контакти власників садиб, а також які саме послуги пропонують господарі. Навесні 2009 року кількість садиб зеленого туризму становила 36 (наприкінці 2008 року їх було 18).

Голова правління «Вінницького обласного осередку Спілки сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні» Оксана Бас розповіла, що порівняно з минулим роком кількість бажаючих відпочити у сільських оселях зросла у 1,7 разів. За її словами, до них приїжджають відпочити головним чином сім’ї з великих міст України та Росії. Крім того, мальовнича природа краю, роботи українських майстрів та сільський спосіб життя починають приваблювати іноземців, зокрема, зі Швейцарії, Польщі, Голландії.

У рамках «сільського туру» бажаючим пропонують пожити у сільській хаті, вбраній вишитими рушниками та домотканими ряднинами, скуштувати страви української кухні, приготовані за старовинними рецептами та навіть навчитись готувати їх самому, поспати на сіні просто неба у теплу літню ніч, познайомитися з домашніми тваринами, відвідати домашні музеї.

Господарі запропонують своїм відвідувачам взяти участь у місцевих обрядах та традиційних святкуваннях, ознайомитися з роботами народних майстрів, а коли є бажання можна повчитись майструвати самому.

Гостей з великих міст навчать ловити рибу та варити юшку в казані, проведуть лісовими стежками, де багато грибів, ягід, лікарських трав, познайомлять з місцевими знахарками та їх премудростями, поспівають українських пісень та поведуть танцювати, покатають на возі у кінській упряжці чи на рибацькому човні. Можна поподорожувати на велосипедах та познайомитися з історичними об’єктами в радіусі 80 км.

О.Бас зазначила, що чоловіків найбільше приваблює рибальство, а жінок з дітьми – можливість повчитися випікати домашній хліб, робити різноманітних звірят з тіста, а також плести із сіна ляльки-мотанки та робити глиняні горщики.

Проживання в одній з таких садиб (включаючи триразове харчування) коштуватиме гостям з «мегаполісів» від 75 до 150 гривень за добу, для дітей пропонуються знижки. Паркування машини на добу коштуватиме 5 гривень. Господарі також пропонують різного виду знижки і для дорослих людей – усе залежить від кількості відвідувачів та кількості проведених днів у садибі (діє принцип - чим більше, тим дешевше - Авт).

Тож чекаємо, приїжджайте, приємного відпочину та незабутніх вражень на Вінниччині!

Владислава Дмитришина

(УНІАН)

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