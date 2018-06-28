Власні торгові марки супермаркетів набирають оберти...

Популярність власних торгових марок роздрібних мереж всього за декілька років зробила грандіозний ривок — з практично невідомого поняття до статусу норми і одного з найпривабливіших інвестпроектів у рітейлі. Цей сегмент виявився одним з небагатьох, якому криза пішла на користь.

Оскільки вітчизняний рітейл молодий, його складова — ВТМ (власні торгові марки (Private label) мереж супермаркетів, які виготовляють на замовлення ) — має всього кількарічну історію. За останні два роки попит на недорогу продукцію через зниження доходів населення значно зріс.

При цьому в Україні поки мало у кого з рітейлерів частка продажів ВТМ переходить відмітку в 10%, але за кордоном на подібні товари може припадати більше половини продажів мережі. Як розповідає Франс Муллер, виконавчий директор METRO Cash & Carry і член ради директорів METRO Group (компанія присутня в більш ніж 30 країнах і за останні 20 років вивела на ринок біля півсотні власних торгових марок), розвиток ВТМ — вигідний проект, що дозволяє отримати продукт на 20% дешевший за брендовий аналог завдяки економії на рекламі, просуванні і т.д.

Вітчизняні компанії також констатують, що економічний спад сприяв популярності ВТМ. «Оскільки з початком кризи покупці почали дбайливіше ставитися до своїх витрат, то відповідно продукти під власними торговими марками сталі ще більш затребувані. Розвиток даного сегменту в сьогоднішній час є такою ж важливою частиною стратегії рітейл-напряму бізнесу, як і до кризи», - говорить Галина Малярова, керівник департаменту СТМ групи компаній Fozzy Group.

За її словами, частка товарів ТМ «Премія» і ТМ «Повна Чаша» у продажу мережі займають від 20% до 60% залежно від категорії. В середньому товари під власними торговими марками дешевше за бренд-лідер категорії на 5-15% (але це вірно для товарів зіставної якості). «Економічна вигода від запуску СТМ — це отримання доходу приблизне на 5% вище, ніж від продажу аналогічних брендів», - говорить Галина Малярова.

Враховуючи популярність обговорюваних проектів, попит на послуги виробників, здатних забезпечити високу якість при невисокій маржі, збільшився, що дозволяє компаніям вибірково підходити до такого партнерства. «Ми розглядаємо цілий комплекс чинників, серед яких, звичайно, і об`єм партії виробництва. Проте, перш за все дуже важливим для нас є потенціал нашого клієнта, - говорить Олександр Таранишин, заступник гендиректора ЗАТ «Чумак».— Під потенціалом ми розуміємо його можливості для розвитку, платоспроможність, зацікавленість у власних торгових марках, позиціонування цих торгових марок (ми не можемо випускати продукт низької якості, нехай навіть він випускається не під нашим брендом)».

Оскільки відбір виробників проводять часто шляхом аукціону на зменшення ціни, то люфта для отримання високої рентабельності не залишається. Тому основна вигода, яку одержують виробники, - завантаження виробничих потужностей, прогнозований попит і нівеляція проблем зі збутом товару.

Найбільш складним моментом для виробників може стати конфлікт інтересів, оскільки іноді власні бренди і бренди торгових мереж виступають прямими конкурентами. Враховуючи, що під private label в основному випускають продукти масового споживання в середньому і низькому ціновому сегменті, то уникнути прямої конкуренції часто вдасться тільки завдяки винесення власних товарів в дорожчий сегмент, що небажано в поточному періоді.

Враховуючи, що сплеск популярності ВТМ зумовлений, зокрема, кризою, експерти не виключають її короткостроковості з подальшим скороченням продажів. Проте зворотного тренда після завершення кризових явищ в економіці і зростання добробуту населення не чекають самі мережі.

До 2012 р. Metro Cash & Carry має намір на міжнародному рівні збільшити частку продажів ВТМ в загальному об`ємі продажів з 10% до 20%. Fozzy Group чекає, що до кінця 2009 р. частка товарів під ВТМ в мережах групи складе 10%. «Квіза-трейд» («Велика Кишеня») (розвиває ВТМ з 2007 р.) на початок 2010 р. планує збільшити кількість артикулів ВТМ до 800 (зараз більше 350 найменувань) у всіх товарних категоріях.

Катерина Гребеник

"Экономические известия"