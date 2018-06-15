Новорічний бюджет українців – що, кому, скільки…

Незважаючи на кризу, українці планують з шиком відсвяткувати прихід нового року, і витрати на святкування навіть більше грошей, ніж торік. Тож світова криза українському святу не завада. Про те, скільки витрачатимуть, що купуватимуть та що даруватимуть, далі...

Святковий бюджет

Українці, незважаючи на економічні негаразди, все ж планують з шиком зустріти новий рік, і навіть збільшать свої витрати на цьогорічний святковий стіл, розваги та подарунки. У цьому Україна відрізняється від більшості європейських країн, громадяни яких планують знизити витрати на свята або залишити їх на минулорічному рівні. Про це свідчить опитування, проведене компанією «Делойт».

Цього року середньостатистичний українець витратить на Новий рік та Різдво майже 2,5 тис. грн., що на 300 грн. більше, ніж у 2008 році. Зокрема, майже половину суми - 1,2 тис. грн. - українці планують витратити на подарунки, 850 грн. – на святковий стіл та 450 грн. – на розваги. Збільшити свої витрати планує в першу чергу молодь та забезпечені громадяни. Серед старшого покоління простежується тенденція скорочення витрат.

Тож настрої українців трохи відрізняються від минулорічних, коли криза “налякала” людей, і вони майже перестали робити покупки. Українські виробники “святкових” продуктів, в тому числі шампанського, сподівалися на те, що українці забудуть про кризу, або спрацює ефект звикання до неї, і незважаючи на продовження кризових процесів в економіці, почнуть готуватися до свята і витрачати гроші. Але криза все ж внесла корективи в купівельну психологію українців – вони стали більш уважними у витратах – понад 60% заявили, що складають бюджет витрат на новорічні подарунки щорічно.

Записка Діду Морозу

У порівнянні з минулим роком, українці стали практичнішими. Якщо минулого року вони віддавали перевагу косметиці та парфумерії, то зараз в якості подарунка на Новий рік половина опитаних українців хотіла б отримати гроші. І ми не єдині в бажанні отримати саме такий подарунок - мешканці Росії та Франції також віддають перевагу грошам. Проте, більшість європейців хоче отримати у подарунок книги - цей подарунок найбажаніший для мешканців Ірландії, Нідерландів, Люксембурга, Німеччини, Швейцарії, Італії, Чехії та Словаччини.

А от у списку найбажаніших подарунків українців книги займають лише четверте місце, на другому місці – ноутбук, на третьому – косметика та парфумерія. Крім того, українці не проти отримати на Новий рік ювелірні вироби та годинники, прикраси для інтер’єру, подорожі, одяг та взуття, мобільні телефони та домашні меблі.

Водночас, дарувати своїм родичам та друзям гроші планує лише 28% опитаних українців. Дарувати гроші будуть переважно чоловіки – для них вони знаходяться в переліку пріоритетних подарунків на другому місці. Як і минулого року, дарувати будуть в першу чергу косметику та парфумерію, далі йдуть прикраси для інтер’єру, цукерки, книги та одяг і взуття. Гроші займають лише шосте місце в переліку подарунків, які планують дарувати. За ними йдуть музика, ювелірні вироби та годинники, їжа і напої, електропобутові прилади.

Криза може суттєво вплинути на подарунки для дітей 12-18 років. Якщо минулого року батьки планували дарувати їм такі подарунки, як комп’ютери та мобільні телефони, то зараз вони хотіли б обмежитися книжками, грошима та солодощами. При цьому ноутбук знаходиться в переліку бажаних подарунків у 36% опитаних.

Ринок, магазин чи супермаркет?

Купувати подарунки українці будуть у супермаркетах, гіпермаркетах та на ринках. Цього року традиційні ринки України повернули втрачені позиції, а супермаркети як і рік тому є основним місцем покупок подарунків. Для порівняння, згідно з опитуванням “Делойта”, купувати подарунки на ринках в Європі буде лише 16% населення - в Європі віддають перевагу традиційним універмагам, мережам та гіпермаркетам. В Україні основним місцем покупок стане супермаркет (50%), і лише 20% опитаний відправляться у гіпермаркети.

Практично всі українці, вибираючи місця покупки, кажуть, що важливим критерієм вибору є оптимальне співвідношення ціни та якості (95%), а також широкий асортимент товарів (91%). «Криза багато чому навчила споживачів. Сьогодні ми спостерігаємо за народженням нового покоління покупців, які віддають перевагу корисним та довговічним товарам, замість імпульсивних покупок роблять виважені, раціонально думають під час порівняння цін. Більш раціональні та старанно виважені моделі поведінки залишаться у споживачів і після того, як криза мине», - вважає партнер компанії «Делойт» в Україні Володимир Вахт.

Життя після кризи…

В.Вахт зауважує, що в Україні існує тенденція до збільшення споживчих витрат. І результати дослідження свідчать про бажання українців витрачати більше після завершення кризи. Україна лідирує за кількостю громадян, які вважають, що криза вплинула на їх особисте фінансове становище. В середньому по країнах-учасницях опитування, впливу кризи піддалися 41% опитаних, в той час, як в Україні – 74% респондентів. При цьому найбільше постраждали малозабезпечені верстви населення та люди старшого віку.

Водночас, після завершення кризи в Україні очікується ріст продажів, не порівнюваний з жодною європейською країною. 42% опитаних заявили, що планують витрачати більше після того, як економічна ситуація стабілізується. Цей показник – найбільший в Європі.

Тож криза кризою, а свята українці люблять, робити подарунки теж люблять. Свято наближається, свято в Україні відбудеться. А далі - поживемо, побачимо...

Олена Кучер (УНІАН)