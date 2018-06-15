Сюрприз на вибір – мода на подарункові сертифікати

Неодмінний атрибут усіх свят, зокрема, й новорічних – подарунки. Напередодні святкових днів всі ми масово скуповуємо товари з полиць, намагаючись передбачити смаки та побажання близьких людей, колег чи знайомих, аби догодити та принести своїм подарунком радість і задоволення. Але вибір саме такого подарунка - зазвичай непросте завдання, воно потребує неабиякої витримки та спостережливості. Мабуть кожен з власного досвіду знає, як важко буває догодити людині з подарунком – нюансів вибору може бути дуже багато, і не всі врахуєш. Звісно, можна подарувати гроші, але у нас це виглядає, ніби відкупився грошима, а не з душею вибирав подарунок. Та й, з власного досвіду скажу, що часто подаровані гроші витрачаються на дрібнички, а не на подарунок собі, для чого й були подаровані...

Торгові мережі намагаються не пропустити клієнтів, що займаються передсвятковим шопінгом, та привабити їх різноманітними пропозиціями. І у виборі подарунків торгові мережі знайшли спосіб спросити задачу для “Дідів Морозів” - запропонували подарункові сертифікати...

Вітер із заходу...

Подарункові сертифікати – не українське ноу-хау, а прийшло до нас із заходу, де індустрія торгівлі розвивалася стрімко та без обмежень. Ідея полягає в тому, що людина купує на певну суму сертифікат, а “обдарований” потім обирає на вказану суму товари.

У Європі такі подарункові сертифікати вже завоювали неабияку популярність. Згідно з опитуванням компанії “Делойт”, у деяких країнах це найбажаніший подарунок, і більшість опитаних хотіла б отримати саме це на Новий рік, а також планує подарувати їх своїм близьким. В Україні цей формат подарунка ще не набув широкої популярності. За опитуванням “Делойту”, цього року в Україні подарункові сертифікати не потрапили у перелік найбажаніших подарунків та у списки запланованих подарунків. Але з кожним роком популярність подарункових карток зростає. “За нашими спостереженнями, подарункові сертифікати стають все більш затребуваними серед споживачів з кожним роком», - каже керівник відділу маркетингу мережі маркетів "Поляна", яка теж пропонує таку послугу, Руслан Земляний . Але найбільш популярними вони стають у передсвятковий період. «Послуга подарункових сертифікатів в Україні користується попитом, особливо у святкові дні. За даними нашої мережі піковий період привітань сертифікатами припадає на березень. Крім того, значний ріст спостерігається у лютому, травні та грудні, відповідно до Дня Св. Валентина, травневих свят та Нового року, а також у вересні, що швидше пояснюється сезонним коливанням», - пояснив керівник департаменту маркетингу торгової мережі «Космо» Денис Базилик. «Тенденції попередніх років у мережі «Космо» показують позитивну динаміку попиту на подарункові сертифікати, в тому числі за останні рік – ріст приблизно у три рази», - додав він.

Чого душа бажає?

Подарунок може бути у вигляді пластикової картки, паперового сертифіката тощо. Спершу ця послуга з’явилася у парфюмерно-косметичних мережах, далі поширилася і на інші види товарів. Сьогодні сертифікати можна придбати фактично на будь-який товар – на косметику та парфумерію, алкоголь, побутову хімію, послуги косметологічних салонів.

Переваги такого подарунка очевидні – людина може самостійно вибрати те, що їй до вподоби – парфумерію, косметику тощо, бо це такі тонкі речі, де дуже важко зробити правильний вибір, врахувати особливі смаки... "Перевага подарункового сертифіката полягає в тому, що отримуючи знак уваги (подарунковий сертифікат), людина самостійно обирає предмет подарунка і час його отримання, залежно від потреб, смаку чи настрою», - вважає Руслан Земляний. “Зручність для клієнта очевидна - покупку можна зробити досить швидко, подарунок завжди буде бажаним. Крім того, такий подарунок компактний та престижний”, - вважає заступник маркетинг-директора ТОВ "Брокард-Україна" Антоніна Оганджанян. “Переваги подарункових карток очевидні - той, хто дарує, не переймається тим, що може зробити неправильний вибір, а той, хто отримує її, має змогу обрати подарунок, який йому найбільше потрібен”, - вважають в мережі «Фокстрот. Техніка для дому».

Проте, мають такі подарунки і свої недоліки. На думку Р.Земляного, основний полягає в тому, що подарунок не є персоніфікованим. І ще зіпсувати радість від картки може недостатня сума на її рахунку... Крім того, вчені провели низку експериментів, які показали, що задоволення від подарунка прямо пропорційне розміру самого подарунка. Тобто, дешевша річ великих габаритів принесе обдарованому більше задоволення, ніж дорожча, але менша. Проте з цієї ситуації можна знайти вихід – подарункову картку чи сертифікат можна запакувати у величезну коробку, розгортання якої принесе позитивні емоції та задоволення.

Хто хоче політати?

Тепер українці мають можливість подарувати не лише матеріальну річ, а й емоцію, враження чи пригоду. За словами директора офісу Smi)e в Україні Юрія Ліпатова , багатьом вже нецікаво дарувати речі, які будуть покриватися пилом на полицях, а хочеться дарувати щось, що залишиться надовго в пам’яті. За словами Ю.Ліпатова, найчастіше українці люблять дарувати екстремальні та релаксуючі послуги, такі як перегони на багі, тайський масаж, Spa-капучіно, верхову їзду, політ на паратрайку тощо...

“Перевагою такого подарунка є можливість подарувати свободу вибору – напевне найбільш важливе для людини. Адже люди, даруючи наш подарунок, дарують право вибору враження, до того ж обирати він може досить довгий період - в середньому півроку! Якщо він сумнівається, то оператори нашого кол-центру його кваліфіковано проконсультують та допоможуть визначитися. Повірте, інколи це буває дуже складно”, - розказав Ю.Ліпатов.

Проте, на думку Ю.Ліпатова, українці ще не до кінця зрозуміли суть та переваги такого подарунка, проте, він вважає, що “такий вид подарунка - подарунок майбутнього... без перебільшення”.

Їжа в подарунок

Емоції емоціями, а їсти хочеться зажди... Чи то криза, чи просто розвиток торгівлі призвів до появи подарункових сертифікатів навіть на продукти харчування. Такий собі – подарунок для шлунку. Директор з маркетингу мережі супермаркетів «Сільпо», яка нещодавно запропонувала вказану послугу, Дмитро Циганков роказав, що, незважаючи на те, що послуга подарункових сертифікатів на непродовольчі товари та послуги з кожним роком стає все популярнішою, сертификати на продукти харчування – це нова для ринку України послуга зі своєю цільовою аудиторією. «Такий подарунок можна зробити своїм родичам, щоб не дарувати гроші. Одні з найбільш активних покупців сертифікатів – корпоративні клієнти, які купують їх для співробітників компанії в якості презентів», - розказав Дмитро.

«Про переваги та недоліки послуги продуктових подарункових сертифікатів поки ще рано говорить, бо проект пілотний та запущений поки лише у Києві та на Півдні України – в Одесі, Овідіополі та Херсоні. Ми подивимося, як цю ідею сприймуть наші клиєнти, та у випадку добрих показників будемо запроваджувати програму в інших супермаркетах мережі» - поділився планами Д.Циганков.

Скільки коштує щастя для народу

Цінові пропозиції сертифікатів можуть бути різноманітні, на кожен смак та гаманець.

За словами А.Оганджанян, покупці їхньої мережі частіше обирають сертифікати номіналом 500 чи 1 тис. гривень. Серед корпоративних клієнтів найбільш популярні сертифікати на 250 та 500 гривень. “З 2008 року ми запропонували новий номінал – 5 тисяч гривень у престижній упаковці, і цей вид подарунка також знайшов свого покупця. В 2009 році з’явився новий сертифікат на 10 тисяч гривен”, - розказала А.Оганджанян.

А от у мережі “Космо” найбільше купують сертифікати на 100 гривень. Такі сертифіката беруть як фізичні, так і корпоративні клієнти.

Ю.Ліпатов розказав, що в їхній компанії найбільш затребуваними є подарунки середньої вартістю та нижче середньої, хоча є постійний попит на подарунки дорожче 900 гривень.

У мережі “Сільпо» вже помітили, що з трьох існуючих номіналів у 100, 200 та 500 гривень найбільш популярним є сертификати на 100 та 500 гривень.

Гравці ринку переконані, що популярність такого виду подарунка далі буде лише зростати. Ю.Ліпатов вважає, що ринок подарункових сертифікатів знаходиться у зародковому стані, проте його розвиток буде стрімким.

Що ж, зацікавленість бізнесу зрозуміла, а споживачам обирати самим, враховуючи всі переваги та недоліки…

Лілія Коваль (УНІАН)