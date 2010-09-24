Між Україною та Японією можуть відкрити авіасполучення

Віце-прем`єр-міністр України Борис КОЛЕСНІКОВ під час візиту до Японії провів зустріч з вищим керівництвом Міністерства землекористування, інфраструктури, транспорту і туризму Японії, під час якої розглядалися питання відкриття регулярного авіарейсу Київ-Токіо.

Про це йдеться у повідомленні департаменту інформації і масових комунікацій Секретаріату Кабінету міністрів України, переданому агентству УНІАН.

Згідно з повідомленням, першим кроком на шляху відкриття прямого авіасполучення між Україною і Японією стане введення певної кількості чартерних регулярних рейсів Київ-Токіо, які здійснюватиме одна з українських авіакомпаній.

При цьому Б.КОЛЕСНІКОВ відзначив, що через рік-півтора з`являться можливості для введення регулярного рейсу.

Під час переговорів було також наголошено на необхідності значного збільшення потоку японських туристів до України. За офіційними даними, протягом минулого року Україну відвідали всього 7,5 тис. японців. Японська сторона повідомила, що її громадяни зацікавлені у відкритті нових туристичних маршрутів до України, яка має велику туристичну привабливість.